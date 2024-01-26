الملك تشارلز يدخل مستشفى في لندن للعلاج من تضخم البروستاتا

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- دخل ملك بريطانيا تشارلز الثالث إلى أحد المستشفيات في لندن، الجمعة، للعلاج من تضخم البروستاتا.

وقال قصر باكنغهام في بيان إن الملك وصل إلى المستشفى "لتلقي العلاج المقرر".

وأضاف قصر باكنغهام في بيان: "تم إدخال الملك هذا الصباح إلى أحد مستشفيات لندن لتلقي العلاج المقرر. يود جلالته أن يشكر جميع من أرسلوا تمنياتهم الطيبة خلال الأسبوع الماضي، ويسره أن يعلم أن تشخيصه سيكون له تأثير إيجابي على الوعي بالصحة العامة".

وكان قصر باكنغهام أعلن في وقت سابق من شهر يناير/ كانون الثاني الجاري، أن ملك بريطانيا تشارلز الثالث سيدخل المستشفى الأسبوع المقبل لتلقي العلاج من تضخم البروستاتا.

وذكر بيان قصر باكنغهام أنه "مثل آلاف الرجال كل عام، يسعى الملك لعلاج تضخم البروستاتا. وحالة جلالته حميدة وسيدخل المستشفى الأسبوع المقبل، وسيتم تأجيل ارتباطات الملك العامة لفترة قصيرة للتعافي".