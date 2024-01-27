(CNN)-- أبلغت إدارة بايدن الكونغرس عزمها بيع طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى تركيا بعد أن وقع الرئيس رجب طيب أردوغان على انضمام السويد إلى الناتو، الخميس، وهو تطور يتوج أكثر من عام من المفاوضات الهادئة والمعقدة.

وأرسلت وزارة الخارجية الأمريكية إخطارًا رسميًا بشأن البيع المقترح بقيمة 23 مليار دولار إلى الكونغرس، الجمعة، بعد إيداع وثائق تصديق تركيا رسميًا، كما أرسلت وزارة الخارجية إلى الكونغرس إخطارًا رسميًا بنيتها بيع طائرات من طراز F-35 بقيمة 8.6 مليار دولار إلى اليونان، ومن المتوقع أن يوافق الكونغرس على كلا الصفقتين.

وعندما تقدمت السويد إلى جانب فنلندا، لأول مرة بطلب الانضمام إلى الناتو في مايو/ ايار 2022، سعت تركيا إلى جذب الولايات المتحدة مباشرة إلى المفاوضات - وهي خطوة رفضتها الولايات المتحدة، وفقًا لمسؤول أمريكي، ومع ذلك، كانت الإدارة تدرك أن الولايات المتحدة لديها نقطة نفوذ رئيسية وهي طائرات إف-16 إذا أصبح ذلك ضروريًا.

ولا يزال يتعين على المجر أن توافق على طلب السويد لدخول حلف شمال الأطلسي لكي تصبح الدولة عضوًا بصورة رسمية نهائية.