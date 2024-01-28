مواجهة بين ولاية تكساس وحكومة بايدن.. ما الذي يحصل في أمريكا؟

(CNN)-- قبل أسابيع فقط من انتخابات عام 2020، ضغطت النائب الديمقراطية عن ولاية ميشيغان، رشيدة طليب، على الناخبين المترددين في ميشيغان ليقفوا خلف جو بايدن ويدعموه.

وفي تجمع افتراضي إلى جانب مشرعين آخرين، كانت أول امرأة أميركية من أصل فلسطيني في الكونغرس واضحة في حماسها لبايدن، معتبرة أنه سيخلق مستقبلاً أفضل للأميركيين.

وبعد أكثر من ثلاث سنوات، فإن صمت طليب وغيرها من الزعماء المسلمين بشأن محاولة إعادة انتخاب الرئيس عام 2024 يبيّن الكثير حيث يواصل بايدن دعم إسرائيل في حربها ضد حماس في غزة.

طليب – وهي ليبرالية مثيرة للجدل وتمثل أجزاء من ديترويت وضواحيها – اتهمت الرئيس في نوفمبر بدعم “إبادة جماعية” للفلسطينيين، مما أدى إلى توتر علاقتها مع بايدن. ورفض مكتبها طلبات متعددة للتعليق على ما إذا كانت ستدعم الرئيس في محاولته إعادة انتخابه.

تعكس المسافة بين طليب والبيت الأبيض العمل الذي يجب على بايدن القيام به لإصلاح العلاقة مع جزء رئيسي من ائتلافه. يقول العديد من الناخبين العرب الأمريكيين والمسلمين الذين تحدثوا إلى شبكة CNN إنهم لن يدعموا جهود إعادة انتخاب بايدن بسبب دعمه الثابت لإسرائيل وفشله في الدعوة إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة. لكن المشاكل تتجاوز ذلك، إذ يحذر الاستراتيجيون الديمقراطيون الذين تحدثوا إلى شبكة CNN من أن الرئيس قد يواجه صعوبة في العثور على بدائل على استعداد لتولي مهمة التحدث إلى مجموعات الناخبين الرئيسية مثل المسلمين والأمريكيين العرب والتقدميين الغاضبين.

ويبدو أن الإدارة تكافح من أجل العثور على قادة أميركيين عرب ومسلمين مستعدين حتى للقاء مسؤولي البيت الأبيض، ولم تؤيد أي مجموعة إسلامية أو عربية أميركية محاولة إعادة انتخاب بايدن.

لكن العديد من القادة المحليين رفضوا الدعوات للقاء جولي تشافيز رودريغيز، مديرة حملة بايدن. وقال، عبدالله حمود، أول عربي أمريكي ومسلم يتبوأ منصب رئاسة بلدية ديربورن ويمثل واحدة من أكبر التجمعات السكانية المسلمة في البلاد، لشبكة CNN يوم الجمعة إنه رفض الاجتماع لأن "هذا ليس وقت السياسات الانتخابية" وأن الحديث حول التغيير سيكون "مع صناع السياسات. وليس موظفي الحملة".

وقال حمود لـCNN: "إذا كان الرئيس بايدن يريد أن يأتي ويجري محادثة حقيقية حول كيفية تغيير مساره، وحول أفعاله، والقرارات التي اتخذها في الخارج عند الدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، فيمكننا استضافته واجراء مثل هذه المحادثة".

وفي مقابلة سابقة مع CNN، قال حمود إنه سيكون على استعداد للقاء الرئيس إذا كانت هناك "فرصة لإجراء حوار بناء حقيقي حول كيفية المضي قدما".

وأضاف: "لكن إذا كانت مجرد فرصة لالتقاط الصور والقول إننا استمعنا، ولكن لم يتغير شيء، فهذه ليست طاولة تستحق الجلوس عليها".

وقال متحدث باسم البيت الأبيض لشبكة CNN إن مسؤوليه "أجروا أكثر من 100 محادثة مع القادة على المستوى المحلي ومستوى الولايات فيما يتعلق بالنزاع والمساعدات الإنسانية لشعب غزة".

بالإضافة إلى ذلك، أضاف المتحدث أن مكاتب الشؤون الحكومية الدولية والمشاركة العامة بالبيت الأبيض تعاونت باستمرار مع قادة المجتمع والمسؤولين المنتخبين منذ هجمات 7 أكتوبر.

في الآونة الأخيرة، تواصل أحد العاملين في مكتب نائب الرئيس كامالا هاريس مع شخصية بارزة داخل الجالية العربية الأمريكية في ميشيغان لمعرفة ما إذا كانوا سيجتمعون مع هاريس لأن نائب الرئيس تريد التحدث مع قادة المجتمع، وفقًا لشخص مطلع على هذه الأمور.

وقد رفض هذا الشخص الطلب، مشيراً إلى أن الإدارة واصلت "تجاهل" الأمريكيين العرب بعد هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول. وقال مكتب هاريس في بيان لـ CNN إن “الرئيس ونائب الرئيس جعلا من أولوياتهما الاستماع مباشرة إلى المجتمعات الفلسطينية والعربية والمسلمة في أمريكا بشأن الصراع في غزة”.

الخلاف أصبح واضحًا جدًا

لم يتمكن بايدن من تجاهل الخلاف داخل حزبه، حيث لاحقته صيحات "الإبادة الجماعية جو" و"وقف إطلاق النار الآن" طوال الحملة الانتخابية.

وقال الخبير الاستراتيجي الديمقراطي أدريان هيموند إن الرئيس يجب أن يشعر بالقلق إزاء نقص الدعم الذي يتلقاه بين هذه المجتمعات، خاصة في ميشيغان، التي تعد موطناً لأكثر من 200 ألف ناخب أمريكي مسلم.

تأتي دعوات وقف إطلاق النار من مجموعة متنوعة من المجموعات التقدمية، بما في ذلك تلك التي تمثل الناخبين اليهود والناخبين الملونين والشباب – وهم يشكلون أجزاء رئيسية من ائتلاف بايدن الفائز عام 2020.

وقال مصدر إن اجتماعات شافيز رودريغيز في ميشيغان هي جزء من حوار روتيني مع مجموعات الناخبين و"كانت قيد الإعداد لعدة أسابيع" حيث تتطلع حملة بايدن إلى التعامل مع القادة الشعبيين.

وقال أسعد تورف، مسؤول تنفيذي بمقاطعة واين، إن الحملة كانت على اتصال به منذ حوالي ثلاثة أسابيع لقياس مشاعر المجتمع. تواصلت الحملة مرة أخرى هذا الأسبوع وسألت عما إذا كان سيساعد في تنظيم لقاء بين أعضاء المجتمع وشافيز رودريغيز يوم الجمعة.

وكان يعمل على عقد اجتماع يضم 10 إلى 15 عضوًا من الجالية العربية الأمريكية والمسلمة، بمن في ذلك بعض المسؤولين المنتخبين المحليين، بعد ظهر يوم الجمعة، لكنهم قرروا في النهاية عدم المضي قدمًا.

وأضاف "لقد قمت بقياس نبض المجتمع، وكانت الحرب في غزة مستمرة منذ 111 يومًا. هناك 30 ألف قتيل. ويعيش 50% من السكان في حالة جوع. لا توجد مستشفيات عاملة وفي نهاية المطاف كان هناك 111 يوما لتتم الدعوة إلى وقف إطلاق النار”. وتابع "في نهاية المطاف، ينظر الناس إلينا كقادة، وعلينا أن نتخذ قرارًا قياديًا وعلينا أن نفعل ما هو في مصلحة مجتمعنا."

الداعمون المحتملون يظلون صامتين

حاول البيت الأبيض تهدئة الانتقادات الموجهة لتعامل الرئيس مع الصراع بين إسرائيل وحماس من خلال عقد جلسات استماع لمجموعات من داخل الحكومة وخارجها. كما أرسل ديلاوار سيد – الممثل الخاص لشؤون التجارة والأعمال وأحد كبار المسؤولين المسلمين في إدارة بايدن – للمشاركة في وقفة احتجاجية خاصة بطفل أمريكي من أصل فلسطيني يبلغ من العمر 6 سنوات، طعن حتى الموت لأنه مسلم.

لكن هذه الجهود فشلت في تهدئة الإحباط بين أقسام ائتلاف بايدن لعام 2020.

وفي الدورة الانتخابية الرئاسية الأخيرة، حصل بايدن على دعم العديد من المسؤولين المنتخبين الأمريكيين المسلمين البارزين وقادة المجتمع. ولكن هذه المرة، كثيرون متشككون وغاضبون.

يقول القادة المسلمون داخل حركة التخلي عن بايدن، وهي حملة وطنية تعمل ضد جهود إعادة انتخاب بايدن، إنهم يسعون في ولايات متأرجحة حاسمة مثل ميشيغان ومينيسوتا وفلوريدا وجورجيا ونيفادا وبنسلفانيا لدفع الناخبين إلى عدم دعم بايدن.

وقالت نبيلة طه، المقيمة في ولاية بنسلفانيا والتي تحدثت في مؤتمر صحفي لحركة "التخلي عن بايدن" في واشنطن العاصمة، هذا الشهر، إنها ستبذل كل ما في وسعها لضمان عدم فوز بايدن في عام 2024.

وأضافت طه: "سنطرق كل باب… ونخبرهم قصة المليارات التي يرسلونها لقتل إخواننا وأخواتنا بدلاً من إنفاقها هنا على مدارسنا، وبينما يناضل كبار السن لدينا للاختيار بين الطعام أو دفع ثمن الأدوية."

التخلي عن الرئيس

تم إنشاء حملة التخلي عن بايدن في ولاية مينيسوتا بعد أن طالبت مجموعة من الأمريكيين المسلمين الرئيس أن يدعو لوقف إطلاق النار بحلول 31 أكتوبر. وعندما لم يستجب بايدن لهذه الدعوات لدعم وقف دائم للقتال، تعهدت المجموعة بشن حملة ضده.

وعندما سأل أحد الصحفيين بايدن عما إذا كان يشعر بالقلق إزاء الناخبين الأمريكيين العرب الذين قالوا إنهم لن يدعموه، أجاب: "الرئيس السابق يريد فرض حظر على دخول العرب إلى البلاد… نحن نفهم من يهتم بالسكان العرب”.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان بايدن أو هاريس يخططان لزيارة ميشيغان أو ولايات أخرى للتواصل مع الناخبين الأمريكيين العرب والمسلمين على وجه التحديد. يقول بعض الناخبين العرب الأمريكيين والمسلمين إنه حتى لو كثفت حملة بايدن انتشارها، فسيكون قد فات الأوان.

وقالت أريانا أفشار، 27 عاماً، وهي منشئة محتوى مقيمة في كاليفورنيا: "أشعر بأنني مُستخدمة كناخبة مسلمة.. لقد استخدم أشخاصًا مثلي من أجل انتخابه، وهو الآن يفعل كل ما يخدمه في منصبه".

وقال حسن عبدالسلام، أستاذ حقوق الإنسان بجامعة مينيسوتا والمؤسس المشارك لحملة "التخلي عن بايدن"، إن "التوعية لن تنجح هنا.. عندما تقوم بهذا النوع من حملة الموت، وتستمر أكثر من 100 يوم، فلا توجد طريقة يمكن لأي تواصل من خلالها عكس القرارات التي اتخذوها".

وقال داود وليد، المدير التنفيذي لفرع ميشيغان لمجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية: “لا توجد إمكانية للإصلاح بينما هو يدعم عمل إبادة جماعية.. لا يوجد سبب لإجراء اتصالات”.

وقال بعض الناخبين في ميشيغان لشبكة CNN إنهم يفضلون دعم مرشح طرف ثالث أو ترامب إذا كان ذلك يعني خسارة بايدن في عام 2024.