مسؤولو الجيش الأوكراني يقدمون رواية صريحة عن ساحة المعركة

أوكرانيا تقول إنها تحتاج إلى ثلاثة أشياء لهزيمة روسيا.. شاهد ما هي

(CNN)-- قدمت سلسلة من التعليقات التي أدلى بها مسؤولون ومتحدثون عسكريون أوكرانيون، السبت، تقييمًا صريحًا لموقف أوكرانيا الحالي في ساحة المعركة، ووصفت العمليات الروسية الهجومية على طول جزء كبير من خط المواجهة.

يحتدم القتال في الشمال الشرقي على طول منطقة تلتقي فيها منطقتا خاركيف ولوغانسك، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعلنت أوكرانيا أنها سحبت قواتها من قرية كروخمالين لتولي مواقع دفاعية أكثر فائدة على الأراضي المرتفعة، في حين تشير التقارير إلى أن القوات الروسية تواصل الضغط في المنطقة.

وجاء في بيان صادر عن هيئة الأركان العامة للجيش الأوكراني على فيسبوك أن القوات الأوكرانية تصدت لـ 13 هجومًا على منطقتي تاباييفكا وستيلماخيفكا، شمال غرب وجنوب كروخمالين على التوالي.

وتقع منطقتي تاباييفكا وستيلماخيفكا على بعد حوالي 100 كيلومتر (62 ميلاً) شرق خاركيف، بالقرب من ممر مائي رئيسي بين الشمال والجنوب، وهو نهر أوسكيل، وقد حررتها القوات الأوكرانية جميعها في أواخر صيف عام 2022، بعد ما يقرب من ستة أشهر من الاحتلال الروسي.

وتعليقا على القتال هناك، قال متحدث باسم قيادة القوات البرية للتلفزيون الأوكراني: "العدو يركز على عدد كبير من الهجمات المدفعية، ويحاول التقدم".

وإلى الجنوب الشرقي، في المنطقة المحيطة بباخموت، والتي كانت التركيز الساحق للهجوم الشتوي الروسي قبل عام بالضبط، أفادت القوات الأوكرانية أيضًا أنها تتعرض لضغوط متزايدة.

وفي وصفه لوضع القوات الروسية إلى الجنوب الغربي من المدينة، حول قريتي كليششيفكا وأندريفكا المدمرتين إلى حد كبير، قال الرقيب أوليس مالياريفيتش من اللواء 92 للتلفزيون الأوكراني: "العدو يحشد القوات... إنهم يهاجمون كل يوم".

وتمثل كليششيفكا وأندرييفكا أقصى الأطراف الشرقية للمكاسب الإقليمية المتواضعة التي حققتها أوكرانيا حول باخموت، وهي الأرض التي تم استصلاحها في سبتمبر/ أيلول كجزء من الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا في النصف الثاني من العام الماضي.