(CNN)-- قالت أوكرانيا إن لديها معلومات استخباراتية تشير إلى أنه تم تسليم خمس جثث فقط من موقع تحطم طائرة النقل العسكرية الروسية إلى مشرحة قريبة، حسبما قال مسؤول في المخابرات العسكرية الأوكرانية لشبكة CNN، مما يلقي بظلال من الشك على ادعاء موسكو بأن العشرات من أسرى الحرب الأوكرانيين قتلوا في الانفجار.

تُظهر صور الرادار المقدمة من Umbra Lab، موقع التحطم الذي يبلغ طوله ميلًا تقريبًا لموقع تحطم الطائرة Il-76 في حقل في منطقة بيلغورود. Credit: Umbra Lab

وقال المتحدث باسم المخابرات الدفاعية الأوكرانية، أندريه يوسوف لشبكة CNN، إن عدد الجثث التي تم إحضارها إلى المشرحة يطابق عدد أفراد طاقم الطائرة. وأضاف: "لم يتم العثور على جثث أخرى".

وقدمت موسكو وكييف روايات متضاربة حول كيفية إسقاط الطائرة إليوشن إيل-76، الأربعاء، في منطقة بيلغورود الروسية المجاورة لشرق أوكرانيا، وتقول موسكو إن الطائرة كانت تنقل أسرى حرب أوكرانيين، بينما تقول كييف إنها كانت تحمل صواريخ روسية لاستخدامها في شن مزيد من الضربات على أوكرانيا.

وزعمت موسكو أن جميع الأشخاص البالغ عددهم 74 شخصًا، وهم ستة من أفراد الطاقم وثلاثة مرافقين عسكريين و65 جنديًا أوكرانيًا، لقوا حتفهم في الحادث. ونشر حاكم إقليمي روسي قائمة بأسماء الأشخاص الذين قال إنهم يشكلون الطاقم المكون من ستة أشخاص.

وعندما ضغطت عليه شبكة CNN لتوضيح التناقض بين عدد أفراد الطاقم الذين قالت السلطات الروسية إنهم كانوا على متن الطائرة وعدد الجثث التي تشير المخابرات الأوكرانية إلى أنها وصلت إلى المشرحة، الأربعاء، قال يوسوف إنه متمسك بتعليقاته الأولية.

لكن التعليقات الأخيرة تشير إلى ثقة كييف المتزايدة في أن الطائرة IL-76، التي تحطمت في قرية يابلونوفو بمنطقة بيلغورود الروسية، ربما لم تكن تحمل أسرى حرب أوكرانيين قبل عملية التبادل، كما زعمت موسكو.