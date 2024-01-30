"أي شخص قد يخلط بين الأسماء لكن 7 مرات كثير!".. بيلوسي تعلق على زلّات لسان ترامب

"مرعوبة جدًا".. شاهد رد فعل كامالا هاريس عند سؤالها عن احتمال فوز ترامب بالرئاسة في 2024

نيكي هيلي عن ترامب وبايدن: لسنا بحاجة إلى شخصين بعمر 80 عامًا في البيت الأبيض

"حتى لو مُت بعدها".. شاهد كيف شجع ترامب سكان أيوا على التصويت في الانتخابات

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد، إنه يجب على أوروبا أن تستعد للتهديدات المحتملة لاقتصادها - بما في ذلك الرسوم الجمركية الأمريكية الجديدة على صادراتها - إذا عاد دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.

وأضافت لاغارد، في مقابلة مع مذيع شبكة CNN ريتشارد كويست، الاثنين: "إذا نظرت إلى ما كانت عليه تلك السنوات عندما كان السيد ترامب رئيسًا للولايات المتحدة... قد تكون هناك تهديدات وقد تكون هناك قضايا يجب على الأوروبيين الاستعداد لها".

وتابعت: "دعونا نستعد لرسوم جمركية محتملة، ولقرارات قاسية محتملة قد تكون غير متوقعة. فلنكن أقوياء في وطننا".

ولاغارد هي أحدث مسؤولة في الاتحاد الأوروبي تتحدث عن ما قد تعنيه رئاسة ترامب الثانية لاقتصاد الاتحاد الأوروبي البالغ حجمه 16 تريليون دولار، الذي يعتمد بشكل كبير على التجارة مع الولايات المتحدة.

وتوترت العلاقات عبر الأطلسي خلال فترة ولاية ترامب الأولى، لأسباب ليس أقلها الخلاف التجاري المتبادل بين واشنطن وبروكسل. وشهد هذا النزاع قيام الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية على الصلب والألمنيوم في الاتحاد الأوروبي، وهو ما رد عليه الاتحاد الأوروبي بفرض تعريفات جمركية على سلع أمريكية بقيمة 3 مليارات دولار، بما في ذلك الويسكي والدراجات النارية والجينز.

وفي أعقاب النجاح المبكر الذي حققه ترامب في الانتخابات التمهيدية الحالية للحزب الجمهوري، يواجه المسؤولون الأوروبيون احتمال عودته إلى المكتب البيضاوي بحلول هذا الوقت من العام المقبل، وهي نتيجة لها آثار محتملة على كل شيء من السياسة التجارية الأمريكية إلى الدعم المالي الأمريكي لأوكرانيا في الحرب ضد روسيا.

والولايات المتحدة هي أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي المباشر في الاتحاد الأوروبي. وبلغ إجمالي التجارة في السلع والخدمات بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي 1.3 تريليون دولار في عام 2022، مما يجعلها أكبر علاقة تجارية واستثمارية ثنائية في العالم، وفقًا للأرقام الرسمية.

ومن وجهة نظر لاغارد، فإن أفضل طريقة لأوروبا للاستعداد لولاية ترامب الثانية هي تعزيز سوقها الموحدة، التي تضمن حرية حركة السلع والخدمات والأشخاص ورؤوس الأموال عبر 27 دولة.

وقالت لاغارد إن ذلك يعني دمج الأسواق المالية للاتحاد الأوروبي لتسهيل قيام الشركات الصغيرة بجمع التمويل "لتسهيل وتشجيع الابتكار". كما دعت إلى الاعتراف بالمؤهلات المهنية بالتساوي في جميع الدول الأعضاء في الكتلة.

وتمسكت لاغارد بالتصريحات التي أدلت بها في وقت سابق من هذا الشهر في مقابلة مع قناة فرانس 2 الفرنسية بأن إعادة انتخاب ترامب المحتملة تشكل "تهديدًا واضحًا" لأوروبا، مستندة إلى السياسات التي تم تنفيذها خلال فترة ولايته الأولى في منصبه.

وقالت لاغارد في تلك المقابلة: "عليك فقط أن تنظر إلى التعريفات الجمركية، عليك فقط أن تنظر إلى الالتزام بخدمة الناتو، عليك فقط أن تنظر إلى مكافحة تغير المناخ. في هذه المجالات الثلاثة فقط، في الماضي، لم تكن المصالح الأمريكية متوافقة مع المصالح الأوروبية".