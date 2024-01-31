(CNN)-- لم يعد من الممكن وصف سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط بأنها محاولة لمنع الصراع بين إسرائيل وغزة من إشعال فتيل حرب إقليمية أكبر. مات هذا الأمل منذ أسابيع.

إن المهمة الحاسمة الآن للرئيس جو بايدن – وهو يفكر في الانتقام من مقتل ثلاثة أمريكيين في هجوم شنته قوات يشتبه أنها تابعة لإيران في الأردن يوم الأحد – هي منع تلك الحرب على مستوى المنطقة من الخروج عن نطاق السيطرة.

وقال الرئيس للصحفيين، الثلاثاء، إنه اتخذ قرارًا بشأن كيفية الرد على الهجوم، وحذر من أنه يحمل طهران المسؤولية "بمعنى أنهم يزودون الأشخاص الذين فعلوا ذلك بالأسلحة"، لكنه عبّر عن التوازن الذي يواجهه في السعي لمعاقبة مرتكبي هذه الهجمات وتقليص قدراتهم واستعادة قوة الردع، وأضاف: "لا أعتقد أننا بحاجة إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط. هذا ليس ما أبحث عنه".

لكن مما لا شك فيه أن الولايات المتحدة متورطة بالفعل في حرب في الشرق الأوسط الكبير، بعد أقل من ثلاث سنوات من إصدار بايدن مرسومًا رسميًا بنهاية مهمة قتالية استمرت عقدين من الزمن في العراق والتي أنهكت الولايات المتحدة وتسببت في صدمة سياسية عميقة.

ومن الواضح أيضًا أن جهود إدارة بايدن لمنع التصعيد لا تنجح. ولم تردع الضربات الأمريكية ضد الميليشيات المدعومة من إيران في جميع أنحاء المنطقة، والتي أعقبت أكثر من 160 هجومًا على منشآت عسكرية أمريكية، ضربة الطائرات بدون طيار يوم الأحد. ولم تتوقف الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار ضد السفن التجارية في البحر الأحمر رغم الضربات الجوية الأمريكية المستمرة ضد مواقع إطلاقها والبنية التحتية في اليمن.

لذا فقد وصل بايدن الآن إلى الموقف الذي لا يحسد عليه والذي يواجهه الرؤساء غالبًا عندما تكون جميع الخيارات المحتملة أمامهم سيئة، وقد تؤدي مهمة السعي إلى إبطاء الأزمة المتفاقمة في نهاية المطاف إلى تفاقمها .

إن قائمة أعمال العنف التي اندلعت خارج غزة ــ حيث قُتل آلاف الفلسطينيين بعد مقتل 1200 إسرائيلي في الهجمات الإرهابية التي شنتها حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ــ تؤكد على احتمالات الحرب الخطيرة .

حزب الله، وهو جماعة موالية لإيران ومقرها لبنان، يشن حربا منخفضة المستوى ضد إسرائيل. وقال يوم الاثنين وحده إنه شن 13 هجوما على أهداف في شمال إسرائيل. وقال الجيش الإسرائيلي في ذلك المساء إنه نفذ غارات جوية على أهداف لحزب الله في لبنان .

أدت هجمات الحوثيين على مدى شهرين على الشحن في البحر الأحمر إلى تعطيل سلاسل التوريد العالمية ورفع تكلفة تجارة البضائع، مما يهدد بتأثير اقتصادي كبير. وتقود الولايات المتحدة تحالفاً من الدول لحماية التجارة .

شنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن هذا الشهر ونفذت واشنطن عدة عمليات بعد ذلك. لكن حتى بايدن اعترف بأن الاستراتيجية لم توقف هجمات الحوثيين .

. شنت الولايات المتحدة أيضًا ضربات ضد أهداف مرتبطة بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني في سوريا .

. نفذت إدارة بايدن أيضًا هجمات على الجماعات المدعومة من إيران في العراق، مما أدى إلى توتر العلاقات بشدة مع حكومة بغداد وأثار مخاوف من احتمال مطالبة القوات الأمريكية الموجودة في البلاد لمحاربة الإرهاب بالمغادرة .

وسّعت إسرائيل حربها من خلال تنفيذ غارة بطائرة بدون طيار أسفرت عن مقتل أحد كبار قادة حماس في بيروت، وفقًا لمسؤولين أمريكيين، مما أدى إلى تأجيج التوترات في لبنان – وهي دولة تعاني من أزمات اقتصادية وسياسية وأمنية حادة .

اتهمت إيران إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم الذي أسفر عن مقتل عدد من ضباط الحرس الثوري في دمشق، سوريا .

إذا كان هناك جانب إيجابي لهذا النشاط العسكري المتصاعد، فهو أنه، رغم خطورته، فإنه يتكشف كمجموعة من التصعيدات الخاضعة للرقابة والتي لم تكتسب بعد زخمًا مدمرًا خاصًا بها. ولم تحدث بعض السيناريوهات الأسوأ، على سبيل المثال، هجوم صاروخي واسع النطاق من قبل حزب الله ضد المدن الإسرائيلية. وتتمتع الجماعة بقدرة أكبر بكثير على إيذاء إسرائيل من قدرة حماس.

ورغم أن الهجوم الذي أودى بحياة الأمريكيين الثلاثة في نهاية الأسبوع يعد مأساويًا لعائلاتهم وأمتهم، إلا أنه لم يكن هناك حتى الآن هجوم واسع النطاق على المصالح الأمريكية - على سبيل المثال، أضرار كارثية تلحق بسفينة بحرية أمريكية مع خسائر فادحة في الأرواح - وهو ما يمكن أن يضاعف حدة الصراع على جبهات متعددة. لقد أثار التصعيد المحسوب انطباعًا في واشنطن بأن إيران لا ترغب في اندلاع حريق إقليمي واسع النطاق أكثر من عدوتها اللدودة الولايات المتحدة.

ولكن إذا كان تطور الصراع ثابتًا، وليس مفاجئًا، فليس من المسلم به أن يبقى على هذا النحو.

قال وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الاثنين: "أعتقد أنه من المهم للغاية ملاحظة أن هذا وقت متقلب بشكل لا يصدق في الشرق الأوسط"، قبل أن يضيف: "أود أن أزعم أننا لم نر وضعًا خطيرًا مثل الوضع الذي نحن فيه في جميع أنحاء المنطقة منذ عام 1973 على الأقل، وربما حتى قبل ذلك."

أما آرون ديفيد ميلر، الذي قضى سنوات كمفاوض للسلام في الشرق الأوسط لرؤساء من كلا الحزبين، فهو أقل تفاؤلاً. وقال لمذيع CNN جيم أكوستا يوم الأحد: "أعتقد أن الأمر سيزداد سوءًا قبل أن يتفاقم."

خيارات بايدن المستحيلة

مع استيعاب البلاد خسارة الرقيب ويليام ريفرز (46 عاما) والأخصائية كينيدي ساندرز (24 عاما) والأخصائية بريونا موفيت (23 عاما) يوم الاثنين نشر بايدن على وسائل التواصل الاجتماعي صورة له في غرفة العمليات بعد تلقيه إحاطة بشأن الأمن القومي.

إنه لا يفتقر إلى المشورة خارج البيت الأبيض. ويطالب صقور الجمهوريين، مثل السيناتور ليندسي غراهام، من ولاية كارولينا الجنوبية، بمهاجمة إيران على الأراضي الإيرانية. قالت نيكي هيلي، مرشحة الحزب الجمهوري للرئاسة، إن عليه استهداف قادة الحرس الثوري الإيراني. في الوقت نفسه، ينتقد دونالد ترامب، خصم بايدن المحتمل في انتخابات 2024، الرئيس الأمريكي باعتباره ضعيفًا ويتهمه بجر الولايات المتحدة إلى مستنقع آخر في الشرق الأوسط. ولا يختلف الرئيس السابق كثيراً عن بعض التقدميين في التعبير عن هذا الخوف. ومع ذلك، يشعر البعض في اليسار أيضًا بالفزع من رفض بايدن المطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وقال أعلى عضو ديمقراطي في لجنة الاستخبارات بمجلس النواب، النائب جيم هايمز، لبرنامج "The Lead" على قناة CNN، الاثنين، إن إيران تدرك أن هناك دائمًا خطر وقوع قتلى عندما يهاجم وكلاؤها القواعد الأمريكية. وقال المشرّع من ولاية كونيتيكت: “لقد أمضى الكثير منا وقتًا في التفكير فيما يحدث عندما يكون هناك وفيات، والآن نحن في هذا العالم”. وأضاف: "سيكون الرد مهما ونأمل أن يكون مقياسا لإرسال إشارة قوية للغاية دون زيادة كبيرة في احتمالات دخولنا في حرب مع إيران".

لقد تكهن العديد من السياسيين والخبراء والمعلقين مرارًا وتكرارًا حول الخيارات في الـ 24 ساعة الماضية، مشيرين في كثير من الأحيان إلى فكرة أن الولايات المتحدة بحاجة إلى إرسال رسالة قاسية ولكن يجب عليها أيضًا تجنب إرسال الصراع إلى مكان أسوأ. ولكن أحد الدروس المستفادة من الأشهر القليلة الماضية، بل ومن الأعوام العشرين الماضية الكارثية للسياسة الأميركية في الشرق الأوسط، هو أن الصياغات والافتراضات المنطقية في واشنطن نادراً ما تتحقق كما يتوقع أي شخص في تلك المنطقة الغادرة.

ولهذا السبب فإن معضلة بايدن حادة للغاية. فكيف يجد بالضبط النقطة المناسبة بين الردع والتصعيد الكارثي؟ هل ستؤدي الأعمال الانتقامية التي سيقوم بها إلى تعريض القوات الأمريكية لخطر أكبر؟ أم أن إيران ستتجاهلها فحسب؟ كلما قام الرئيس بعمل عسكري، يجب عليه أن يفكر في الخطوة التالية - ليس فقط كيف سيرد الخصم على الفور، ولكن في الأشهر المقبلة وكيف تستعد الولايات المتحدة لمواجهة ردود الفعل هذه.

وقال مسؤولون أمريكيون لمراسلي CNN أورين ليبرمان وناتاشا برتراند وكاتي بو ليليس، الاثنين، إن الرد الأمريكي من المرجح أن يكون أقوى من الضربات الأمريكية السابقة في العراق وسوريا ضد المصالح الإيرانية، لكنهم أشاروا إلى أنه من غير المرجح أن تضرب الولايات المتحدة داخل إيران. وتوقع بلينكن يوم الاثنين أن يكون الرد الأمريكي “متعدد المستويات ويأتي على مراحل ويستمر مع مرور الوقت”.

إذا كان هناك بصيص من الضوء الآن، فهو الأخبار التي صدرت، الاثنين، والتي تفيد بأن إطارًا واسعًا لإطلاق سراح الرهائن واحتمال وقف إطلاق النار في الحرب في غزة قد تم تقديمه إلى حماس. وقد انبثقت هذه المقترحات من إسرائيل وحماس وقطر ومصر إلى جانب أفكار إضافية من الولايات المتحدة. ويمكن أن تشهد وقفاً للصراع لمدة ستة أسابيع، وإطلاق سراح الرهائن المدنيين في غزة، وما يقابل ذلك من إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. رغم بعض التحفظات من جانب إسرائيل والتفاصيل الصعبة التي لا تزال معلقة، قال أحد المسؤولين لمراسل CNN، أليكس ماركوارت: "أشعر بالتفاؤل".

مثل هذه اللحظة الدبلوماسية الحاسمة لا تؤدي إلا إلى زيادة المخاطر بالنسبة لبايدن حتى لا يقلب الأمور بينما يدرس خياراته العسكرية.

السياق السياسي

لا يمكن فصل عملية صنع القرار التي يتخذها بايدن عن السياق السياسي في الداخل. لا يستطيع أي رئيس أن يبدو وكأنه فقد السيطرة عندما يموت جنود من القوات الأمريكية. وهذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة لبايدن بظل اتهامات بالضعف من قبل ترامب.

وقال السناتور توم كوتون عن ولاية أركنساس: "يجب أن يكون الرد الوحيد على هذه الهجمات هو الانتقام العسكري المدمر ضد القوات الإرهابية الإيرانية، سواء في إيران أو في جميع أنحاء الشرق الأوسط. وأضاف "أي شيء أقل من ذلك سيؤكد أن جو بايدن جبان لا يستحق أن يكون القائد الأعلى."

ودعت هيلي بايدن إلى استهداف قيادة الحرس الثوري الإيراني بشكل مباشر. وقالت "ابحث عن واحد أو اثنين منهم الذين يتخذون القرارات. وأضافت سفيرة الولايات المتحدة السابقة لدى الأمم المتحدة لموقع نيوزماكس: “سيخيفهم جميعهم عندما تفعل ذلك”.

سيكون الأساس المنطقي لمهاجمة إيران هو أن الهجمات المتزايدة والمدروسة على وكلاء إيران لم تنجح وأن إيران تشكل تهديدًا مميتًا للولايات المتحدة وحلفائها ولا يمكن ردعها إلا من خلال عمل عسكري مباشر. ومع ذلك، فإن الدرس المستفاد من اغتيال ترامب لرئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في عام 2020 هو أن ذلك لم يمنع إيران من توسيع تهديدها الإقليمي. في الواقع، كانت شبكة الوكلاء الذين يهددون الولايات المتحدة وحلفائها من بنات أفكار سليماني. ولم يجرؤ ترامب على ضربه داخل إيران. فقد وقع الهجوم في بغداد.

ليس هناك ما يشير إلى أن الولايات المتحدة ستهاجم الأراضي الإيرانية. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي في البيت الأبيض، جون كيربي، للصحفيين مراراً وتكراراً، الاثنين، إن الولايات المتحدة ليس لديها مصلحة في الدخول في حرب مع إيران أو نظامها الديني. ومن المرجح أن تكون عواقب الضربات الأمريكية على إيران تصعيدية للغاية - ربما تطلق العنان لوكلاء طهران مثل حزب الله لشن هجمات كاملة على المصالح الإسرائيلية والأمريكية وما يترتب على ذلك من حرب كبيرة بين الولايات المتحدة وإيران - لدرجة أنها احتمال لا يمكن تصوره. ومن السهل على الجمهوريين - وخاصة أولئك مثل هيلي، التي يبدو طريقها إلى البيت الأبيض قاتما - أن ينصحوا بضرب إيران. إنه بايدن الذي سيكون مسؤولاً عن التداعيات. وعلى المستوى الاستراتيجي البحت، فإن المجازفة بحرب كبرى في الشرق الأوسط تتسبب في خسائر فادحة بين القوات الأميركية، انتقاماً لمقتل ثلاثة جنود، رغم فظاعة مقتلهم، لن تمثل معادلة سليمة.

وبينما تكهن خبراء "بيلتواي" بإغراق البحرية الإيرانية أو استهداف قيادتها، فإن النتيجة الأكثر ترجيحاً هي مجموعة من الهجمات العقابية ضد قدرات وكلائها على نطاق لم يسبق له مثيل.

لكن لا يزال يتعين على بايدن أن يتصارع مع هذا السؤال الذي لا يمكن الإجابة عليه: كيف يمكنه تأكيد قوة الولايات المتحدة في حرب إقليمية آخذة في الاتساع بطريقة لا تجعل الصراع أكثر خطورة واتساعا وترجيحا بأن يخرج عن نطاق السيطرة؟