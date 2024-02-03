صدور حكم بـ"الزواج غير الشرعي" بحق عمران خان وعقيلته.. إليك التفاصيل

(CNN) -- حُكم على رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان وزوجته بشرى بيبي بالسجن 7 سنوات وغرامة من قبل محكمة إحدى المقاطعات التي قضت بأن زواجهما عام 2018 انتهك القانون.

وهذا هو الحكم الثالث على خان والثاني على زوجته هذا الأسبوع. وذكر أمر مختصر صدر عن المحكمة وحصلت عليه شبكة CNN أن كلا المدعى عليهما أدينا بجريمة بموجب المادة 496 من قانون العقوبات الباكستاني، وهي "إقامة حفل زواج بدون عقد قران قانوني".

وكان زوج بشرى بيبي السابق، خوار فريد مانكا، قد رفع قضية ضد خان وبيبي بعد ما يقرب من ست سنوات من طلاقه واتهمهما بالزواج دون إكمال العدة – وهي فترة العدة الإجبارية في الإسلام بعد الطلاق – وارتكاب الزنا.

وصدرت الإدانة من قبل محكمة محلية في سجن أديالا بمدينة روالبندي، حيث يُسجن عمران خان حاليًا، وأُقيمت الإجراءات القضائية في السجن لأسباب أمنية.

وأصدر حزب خان، حركة تحريك الإنصاف الباكستانية، بيانا يدين الحكم القضائي ووصفته بأنه "استهزاء بالقانون".

وقال المتحدث باسم الحزب، سيد ذو الفقار بخاري للصحفيين إنه كان شاهدا على حفل الزواج عام 2018 ووصف الحكم بأنه "انتصار لعمران خان. لأنه يُظهر أن كل التهم الأخرى الموجهة له أيضا خاطئة في ظل توجيه مثل هذه القضايا والأحكام السخيفة بحقه".

ويأتي الحكم قبل الانتخابات العامة في باكستان الخميس، والتي مُنع عمران خان من دخول منافساتها.