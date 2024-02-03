(CNN)-- قالت السلطات الفرنسية إنه تم القبض على زعيم مافيا غارغانو الإيطالية يدعى ماركو رادوانو بعد تمكنه من الهرب خارج سجن شديد الحراسة العام الماضي عبر استخدامه ملاءات سرير لتسلق الجدران.

وقبض على ماركو رادوانو، البالغ من العمر 40 عامًا، الخميس، خارج مطعم فاخر في باستيا، كورسيكا، حيث كان يتناول الطعام مع رفيقته، وقبض عليه من قبل نفس وحدة مكافحة المافيا التي ألقت القبض على ماتيو ميسينا دينارو، وهو زعيم إجرامي آخر قضى ما يقرب من ثلاثة عقود هاربا.

وكان هروب رادوانو عن طريق ربط ملاءات السرير من نافذة سجنه قبل أقل من عام بقليل وفقا لما رصدته كاميرات المراقبة في السجن، واستمرت عملية الهروب 16 ثانية، وهرب سيرًا على الأقدام دون أن يلاحظه أحد الحراس أو يلاحقوه، مما أدى إلى إجراء تحقيق داخلي في السجن شديد الحراسة.

وكان رادوانو يقضي عقوبة بالسجن لمدة 24 عامًا بتهمة تهريب المخدرات عندما هرب، وحُكم عليه بالسجن مدى الحياة غيابيًا بعد هروبه بتهمة التحريض على قتل رجل العصابات عمر تروت في حانة بروشيتا في فيستي بإيطاليا في عام 2017.

وقبض كذلك على مساعده، جيانلويجي ترويانو، الذي فر من الإقامة الجبرية في عام 2021 بعد أن قام بفصل سواره الإلكتروني، وتم القبض عليه، الخميس، في غرناطة بإسبانيا أثناء استلامه طردًا من نقطة خدمة.