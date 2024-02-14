(CNN)-- أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون مساعدات خارجية بقيمة 95.3 مليار دولار لمساعدة أوكرانيا وإسرائيل في تصويت في وقت مبكر من صباح الثلاثاء، مما أدى إلى مواجهة مع مجلس النواب الذي قال رئيسه مايك جونسون، إنه لا يعتزم طرح مشروع القانون على المجلس.

وتشمل حزمة المساعدات الخارجية مليارات الدولارات لدعم أوكرانيا والمساعدة الأمنية لإسرائيل، فضلاً عن المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة والضفة الغربية وأوكرانيا، من بين أولويات أخرى.

وتمت الموافقة على مشروع القانون في مجلس الشيوخ وسط انتقادات جونسون للتشريع وإشارة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى معارضة مشروع القانون من خلال القول بأن الولايات المتحدة يجب أن تتوقف عن تقديم المساعدات الخارجية ما لم تكن في شكل قرض. وجاء تصويت مجلس الشيوخ بأغلبية 70 صوتًا مقابل 29 صوتًا لصالحه 22 جمهوريًا، بما في ذلك زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

وقال ماكونيل في بيان عقب التصويت: "التاريخ يسوي كل الحسابات. واليوم، بالنسبة لقيمة القيادة والقوة الأميركية، سيسجل التاريخ أن مجلس الشيوخ لم يرمش له جفن".

ويتضمن مشروع القانون 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا في حربها ضد روسيا، و14.1 مليار دولار كمساعدات أمنية لإسرائيل، و9.2 مليار دولار كمساعدات إنسانية، و4.8 مليار دولار لدعم الشركاء الإقليميين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، بالإضافة إلى بنود سياسية أخرى، وفقًا للجنة المخصصات بمجلس الشيوخ.

إليكم في الإنفوغرافيك أعلاه توزيع مبالغ حزمة المساعدات الخارجية التي أقرها مجلس الشيوخ الأمريكي بقيمة 95 مليار دولار.