أقامت علاقة مع أخيها.. امرأة تجري فحص الحمض النووي وتصدم بالنتيجة

شاهد كيف تمكنت امرأة أخيرًا من العثور على والدها بعد 30 عامًا باستخدام اختبار الحمض النووي و"فيسبوك"

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(CNN)-- أجرت امرأة من ولاية كونيتيكت الأمريكية اختبار الحمض النووي "DNA"، لتنقلب حياتها رأسًا على عقب، إذ اكتشفت أنها على الأرجح جاءت إلى الدنيا نتيجة احتيال في عملية التخصيب، وأن لديها ما لا يقل عن 22 أخًا غير شقيق، أحدهم كان عشيقها في المدرسة الثانوية.

وقالت المرأة التي تدعى فيكتوريا هيل في مقابلة مع CNN: "جعلتني (نتيجة فحص الـDNA) أنظر إلى حياتي كلها مرة أخرى من عدسة مختلفة وحطمت كل شيء.. فقد كنت بصراحة على علاقة حميمة مع أخي غير الشقيق في المدرسة الثانوية".

فكتوريا مع عشيقها في المدرسة الثانوية قبل ان تكتشف أنه أخ غير شقيق

ففي أوائل عام الألفين كان هناك مراهقان ينشآن في كونيتيكت في حي عادي حيث قابلت فيكتوريا هيل عشيقها في المدرسة الثانوية ولكن ما لم تعلمه حينها أنه أخ لها غير شقيق (لهما نفس الوالد ومن أم مختلفتين).

وقالت مارالي هيل، والدة فيكتوريا، إنها كانت وزوجها يحاولان الانجاب ولم يكن الأمر ينجح، الأمر الذي دفعها للذهاب إلى عيادة إخصاب في كونيتيكت حيث قابلت الطبيب بيرتن كولدويل، الذي قال إنه سيخصبها باستخدام حيوانات منوية من متبرع مجهول هو طالب بكلية الطب، وبعدها حملت الأم.

عشيق فكتوريا في المدرسة الثانوية الذي طلب من CNN عدم الكشف عن هويته كان أيضا نتاجا لعملية تخصيب، فوالداه كذلك ذهبا إلى الطبيب كولدويل، وعند أخذه لفحص DNA بعث لها برسالة نصية تؤكد أنها أخته.

وأضافت فيكتوريا أن أطفالها "لديهم 41 من أبناء وبنات العم والخال ممن نعلم عنهم للآن وأغلبهم سكان محليون هنا كم من الممكن أن يكون هناك؟"

وتوقف الطبيب كولدويل عن ممارسة مهنة الطب في أوائل العام 2000 ولكنه لا يزال يعيش هنا في كونيتيكت وأخبرت زوجته فريق CNN إنها لا تريد التحدث عندما زارها فريقنا بموقع سكنهما.

وتحاول فيكتوريا وأمها الدفع نحو الحصول على تقنين فيدرالي لعمليات الاخصاب وهي موجودة في العاصمة واشنطن هذا الأسبوع للحديث مع مشرعين حول مشروع قرار حيال هذه القضية.