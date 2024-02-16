موت نافالني المفاجئ في السجن.. الكرملين يُجيب على أسئلة حول الأسباب

(CNN) -- قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إن الأمر متروك للأطباء لمعرفة سبب موت المعارض أليكسي نافالني المفاجئ في السجن، الجمعة.

وصرح بيسكوف للصحفيين، الجمعة: "على حد علمنا، ووفقًا لجميع القواعد، تقوم مصلحة السجون بإجراء فحوصات وتوضيحات".

وتابع المتحدث باسم الكرملين: "هذا لا يتطلب أي ترتيب خاص بسبب مجموعة القواعد الحالية المستخدمة كإرشادات".

وعندما سُئل عن تقارير تفيد بأن الموت كان بسبب جلطة في الدم، أجاب بيسكوف: "لا أعرف.. يجب أن يكتشف الأطباء ذلك".

وقال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين أُبلغ بتقارير موت أليكسي نافالني، حسبما ذكرت وكالة الإعلام الحكومية "ريا نوفوستي".

وقالت خدمة السجون الروسية إنها تحقق في "الموت المفاجئ" لنافالني.