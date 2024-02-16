(CNN) -- قالت زوجة رئيس المعارضة الروسية، أليكسي نافالني، يوليا نافالنايا، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحكومته سيقدمون إلى العدالة على ما فعلوه، مشيرة إلى أنه لم يردها تأكيد بعد حول موت زوجها.

وقالت زوجة نافالني في مؤتمر ميونيخ للأمن: "أريدهم أن يعرفوا أنهم سيعاقبون على ما فعلوه ببلدنا، وبعائلتي، وبزوجي"، وأضافت أنها لا تملك تأكيدا جول موت زوجها.

وأردفت زوجة نافالني بالقول: "سيُقدمون للعدالة، وهذا اليوم سيأتي قريبا".

ودعتا نافالنايا المجتمع الدولي للقتال ضد نظام بوتين الذي وصفته بـ"الفظيع"، وقالت: "أود أن أدعو المجتمع الدولي، وجميع الناس في العالم، يجب أن نتحد، ويجب أن نحارب هذا الشر. يجب علينا محاربة هذا النظام المروع في روسيا اليوم... هذا النظام و فلاديمير بوتين يجب أن يكونوا مسؤولين شخصياً عن كل الفظائع التي ارتكبوها في بلدنا".

وقالت خلال مؤتمر ميونيخ: "فكرت في الأمر لفترة طويلة فكرت هل أقف أمامكم أم أعود إلى أطفالي ثم فكرت: ماذا كان سيفعل أليكسي لو كان في مكاني؟ وأنا واثقة من أنه كان ليقف هنا على هذه المنصة".