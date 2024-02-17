دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- طرح رجل الأعمال المصري، نجيب ساويرس، سؤالا على متابعيه على منصة "إكس"، تويتر سابقا، إنه لو كان مثل المعارض الروسي، أليكسي نافالني الذي أُعلن عن موته في السجن، الجمعة، هل سيرجع إلى روسيا رغم معرفته أنه مصيره الحبس والقتل؟، مما أثار تفاعلا.

وقال نجيب ساويرس عبر منصة "إكس"، السبت: "عايز أسألكم سؤالا وأفتح باب مناقشة: لو أنا معارض زي نافالني، وعارف إني لو رجعت روسيا بوتين هيحبسنى وممكن يقتلني ..كنت أرجع موسكو رغم الخطر ده؟".

وأضاف رجل الأعمال المصري في منشوره: "وما هو الفرق بين الشجاعة والحكمة وأين المبدأ من الإثنين؟؟".

ورد ساويرس على تساؤل من أحد مستخدمي "إكس"، يقول فيه: "تفتكر إنه (بوتين) هو كمان وراء حادث تحطم الطائرة اللي كانت تقل بريغوجين؟"، فرد رجل الأعمال المصري قائلا: طبعا".

وتفاعل مستخدمون على منصة "إكس"، مع تساؤل نجيب ساويرس، وجاءت أبرز الردود كالتالي:

وأعلنت مصلحة السجون الروسية، الجمعة، موت المعارض الروسي الشهير أليكسي نافالني في السجن، مما أثار موجة انتقادات واسعة للكرملين محملة الرئيس الروسي فلادمير بوتين المسؤولية عن موته.

وفي منشور آخر كتب ساويرس: "اتصوروا ديكتاتور زي بوتين خايف من معارض مسجون في سيبريا اسمه نافالني لدرجة إنه قتله في سجنه؟!! حاجة تحزن".