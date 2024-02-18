بايدن يلقي باللوم على "تقاعس الكونغرس" في انسحاب أوكرانيا من "أفدييفكا"

زيلينسكي يقيل القائد الأعلى لجيش بلاده.. ما الذي يحدث في أوكرانيا؟

(CNN)-- تحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، وربط بشكل مباشر الانسحاب الأوكراني الأخير من بلدة أفدييفكا في شرقي البلاد، بعدم قدرة الكونغرس على تمرير المزيد من المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال بايدن: "هذا الصباح، اضطر الجيش الأوكراني إلى الانسحاب من أفدييفكا بعد أن اضطر الجنود الأوكرانيون إلى تقنين الذخيرة بسبب تضاؤل الإمدادات نتيجة لتقاعس الكونغرس، مما أدى إلى أول مكاسب ملحوظة لروسيا منذ أشهر".

وشدد بايدن على ضرورة قيام الكونغرس بتمرير "مشروع قانون التمويل الإضافي للأمن القومي لإعادة إمداد القوات الأوكرانية" بشكل عاجل، حسب بيان البيت الأبيض، السبت.

وتأتي محادثة بايدن بعد لقاء زيلينسكي مع نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس في مؤتمر ميونخ للأمن، حيث تعمل الولايات المتحدة على طمأنة الحلفاء بدعمها المستمر حتى مع بقاء حزمة المساعدات الخارجية متوقفة في الكونغرس.

وأعرب المسؤولون الأمريكيون مؤخرًا عن قلقهم بشأن المكاسب الروسية وأشاروا إلى أنها انعكاس لتباطؤ المساعدات.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، أدريان واتسون، في بيان تمت مشاركته مع شبكة CNN، إن الانسحاب من أفدييفكا هو نتيجة مباشرة لتعثر مشروع قانون المساعدات الخارجية في الكونغرس.

وأضافت في البيان: "هذه هي تكلفة تقاعس الكونغرس. يواصل الأوكرانيون القتال بشجاعة، لكن الإمدادات لديهم بدأت تنفد. من المهم أن يوافق مجلس النواب على تمويل إضافي لأوكرانيا دون تأخير حتى نتمكن من تزويد أوكرانيا بذخائر المدفعية وغيرها من المعدات الحيوية التي تحتاجها للدفاع عن بلادها".

وأعلن الجيش الأوكراني الانسحاب من مدينة أفدييفكا وسط تعزيزات روسية، فيما وصف بأنه انتصار رمزي لروسيا، يأتي قبل أيام من الذكرى السنوية لاجتياح أوكرانيا في 24 فبراير/شباط 2022.