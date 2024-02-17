الرئيس الأوكراني: "مستعد للذهاب" مع ترامب إلى خط المواجهة لإنهاء الحرب

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(CNN)-- قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، إنه "مستعد للذهاب" إلى خط المواجهة مع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن، أعلن زيلينسكي أنه دعا ترامب "علنا".

وقال: "أعتقد أننا إذا كنا في حوار حول كيفية إنهاء الحرب، علينا أن نظهر للأشخاص الذين هم صناع القرار، ماذا يعني ذلك. إنه العالم الحقيقي، ليس في انستغرام. ولكنه العالم الحقيقي".

وحث الرئيس الأوكراني، السبت، الدول الشريكة على "جعل الأمن حقيقة واقعة مرة أخرى".

وفي حديثه في مؤتمر ميونيخ للأمن، قال: "مقاومتنا، بدعم من شركائنا، أوقفت تدمير هذا النظام، وهو نظام عالمي قائم على القواعد. يجب أن يصبح عام 2024 وقتا لاستعادة للنظام العالمي القائم على القواعد بشكل كامل".

وأردف زيلينسكي: "هذه الحرب تحدد أكثر من مجرد مكان أوكرانيا أو أوروبا بأكملها في العالم. هذه هي حرب روسيا ضد أي قواعد على الإطلاق".

وأضاف الرئيس الأوكراني أن استخدام الغذاء والهجرة كسلاح من شأنه أن "يكسر التوازنات الإقليمية القائمة، ويقوض العديد من الأنظمة السياسية ليس فقط في أوروبا، ولكن في الشرق الأوسط أيضا".

وقال زيلينسكي إن أوروبا قد تضطر أن تتعلم كيف تحمي أمنها دون المظلة الأمريكية، التي كانت حجر الزاوية في التحالف الأطلسي.

وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن "أوروبا قد تواجه أوقاتا لن تكون فيها تفعيل المادة الخامسة من معاهدة حلف الناتو مسألة بالنسبة لواشنطن على الإطلاق، بل للعواصم الأوروبية".