(CNN) -- قالت المتحدثة باسم السياسي الروسي الراحل، أليكسي نافالني إن والدته ومحاميه مُنعا، الاثنين، من الوصول إلى المشرحة التي يُزعم أن جثته موجودة فيها.

وأكدت المتحدثة باسم نافالني، كيرا يارميش، أن والدة نافالني ومحاميه “لم يُسمح لهما” بالذهاب إلى المشرحة بعد وصولهما “في وقت مبكر” من صباح الاثنين، وفقًا لبيان على منصة "إكس"، تويتر سابقا.

ورغم أن يارميش لم تحدد الموقع في منشورها، إلا أنه يُعتقد أنها تشير إلى نفس المشرحة في بلدة سالخارد، حيث مُنعت والدته ومحاميه من الوصول إليها، السبت.

وقالت المتحدثة باسم نافالني: "تم طرد أحد المحامين إلى الخارج حرفياً. وعندما سُئل الموظفون إن كانت جثة (أليكسي) هناك، لم يجيبوا".

وفي منشور منفصل، قالت يارميش إن لجنة التحقيق الروسية أبلغت والدة نافالني ومحاميه بأن التحقيق في وفاته قد تم تمديده لفترة غير معلنة.

وأضافت يارميش: "كم من الوقت سيستغرق... هو أمر غير معروف... سبب الوفاة ما زال (غير محدد)... إنهم يكذبون، يضيعون الوقت، ولا يخفون ذلك".