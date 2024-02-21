أمريكا تعلن ما دار في محادثات "مكافحة مخدر الفنتانيل" مع الصين

(CNN) -- قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، للصحفيين، الثلاثاء، إن وزير الأمن الداخلي أليخاندرو مايوركاس أجرى محادثات "صريحة وبناءة" مع نظيره الصيني وانغ شياو هونغ، الأحد، حول الجهود المبذولة لمكافحة تهريب مخدر الفنتانيل إلى الولايات المتحدة.

وأضاف المسؤول الأمريكي أن الحكومة الصينية بصدد إضافة العديد من المواد الكيميائية التي تستخدم في صنع المخدرات (السلائف) إلى قائمة المواد الخاضعة للرقابة.

وهذا هو الاجتماع الأول من نوعه منذ أن اتفقت واشنطن وبكين على معالجة أزمة الفنتانيل بعد القمة التي عقدت في نوفمبر/ تشرين الثاني بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ.

والتقى مايوركاس ووفد من مسؤولي إنفاذ القانون في أمريكا لساعات مع وزير الأمن العام الصيني ومسؤولين صينيين آخرين في فيينا بالنمسا، الأحد، وفقا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية.

وشعر المسؤولون الأمريكيون أن الإجراءات التي قامت بها الصين مشجعة، حيث قال مسؤول أمريكي: "كانت هناك إجراءات ملموسة ومحددة اتخذتها الصين لمكافحة الفنتانيل منذ اجتماع نوفمبر بين بايدن وشي، مثل تبادل الصين المزيد من المعلومات حول عملها في مكافحة المخدرات مع مراقبي المخدرات المدعومين من الأمم المتحدة".

وأصبح الفنتانيل، الذي يقتل آلاف الأمريكيين كل عام، في السنوات القليلة الماضية أحد أكثر القضايا حساسية وخطورة في العلاقة بين الولايات المتحدة والصين.

ومعظم كميات الفنتانيل التي تدخل الولايات المتحدة تأتي من مكونات مصنوعة في الصين ويتم تهريبها من المكسيك عن طريق عصابات المخدرات، وفقا لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية.

وحظرت الحكومة الصينية بيع الفنتانيل في عام 2019 لكن الشركات الكيميائية الصينية تحولت منذ ذلك الحين إلى تصنيع مكونات الفنتانيل بدلا من المنتج النهائي، وفقا لمسؤولين أمريكيين وخبراء أجانب.