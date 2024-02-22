والدة نافالني: رأيت جثة ابني ومحققون "يهددونني" للموافقة على دفنه سرا

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والدة نافالني: رأيت جثة ابني ومحققون "يهددونني" للموافقة على دفنه سرا
Credit: ALEXANDER NEMENOV/AFP via Getty Images)

(CNN) – قالت والدة زعيم المعارضة في روسيا، ليدميلا نافالنايا، انها رأت جثة اليكسي نافالني في مدينة سالخارد، وأشارت إلى أن المحققين يهددونها لتقبل بإجراء مراسم دفن سرية. 

وأشارت ليدميلا نافالنايا في رسالة فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المحققين الروس "يهددونها" من أجل الموافقة على جنازة سرية لابنها وإلا "سيفعلون شيئاً بجثته". 

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وزعمت نافالنايا أن محققًا يدعى فوروباييف قال لها: "الوقت يعمل ضدك، الجثة تتحلل".

وقالت والدة نافالني: "إنهم يبتزوني، ويضعون لي الشروط حول مكان وزمان وكيفية دفن أليكسي". 

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