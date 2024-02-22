على الخريطة.. مزاعم روسية بالسيطرة على كرينكي بخيرسون وأوكرانيا ترد

-- (CNN)قال وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الثلاثاء، إن قرية كرينكي الواقعة على الضفة اليسرى لنهر دنيبرو في منطقة خيرسون جنوب أوكرانيا، أصبحت تحت السيطرة الروسية “بالكامل” في الوقت الحالي.

ووصف شويغو كرينكي بأنها “معقل” لقواته ونقطة انطلاق “لمزيد من التقدم ونشر القوات“.

ونفت قيادة العمليات الأوكرانية ادعاء شويغو ووصفته بأنه “تلاعب وتزييف للحقائق“.

وقالت القيادة إن "قوات الدفاع في جنوب أوكرانيا تواصل التمسك بمواقعها، مما ألحق خسائر كبيرة بالعدو".

ويُظهر مقطع فيديو شاركه مدونون مؤيدون لأوكرانيا جنودًا روسًا يرفعون العلم في المنطقة، ثم يفرون بعد ذلك، وهو ما يتعارض على ما يبدو مع ادعاء شويغو.

لم تتمكن CNN من تحديد الموقع الجغرافي للقطات والتحقق بشكل مستقل من حالة ساحة المعركة.

وقبل أشهر، أعرب المسؤولون الروس عن قلقهم بشأن إنشاء أوكرانيا موطئ قدم في كرينكي.

في مكان آخر بساحة المعركة: في شرق أوكرانيا، أظهرت اللقطات التي حددتها شبكة CNN، الأربعاء، القوات الروسية وهي ترفع علمها فوق قرية بوبيدا في دونيتسك، بالقرب من مارينكا. وقال مدونون عسكريون روس إن القوات الأوكرانية “تراجعت” وأعادت تجميع صفوفها في مواقع في الجنوب.

وفي جنوب أوكرانيا على طول جبهة زابوروجيا، كانت موسكو تتقدم منذ أسابيع شرقاً وشمالاً نحو روبوتاين، وكذلك غرباً باتجاه مالا توكماشكا.

وقالت روسيا، الأربعاء، إنها ألحقت خسائر فادحة بالقوات الأوكرانية في المنطقة، لكنها امتنعت عن القول إنها حققت مكاسب واضحة. وزعمت أوكرانيا أيضًا أنها ألحقت خسائر فادحة بالوحدات الروسية.

ولم تتمكن CNN من التحقق بشكل مستقل من المزاعم الأوكرانية أو الروسية.

نعرض لكم في الخريطة أعلاه نظرة على تقييم التقدم الروسي.