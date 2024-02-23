بايدن: أمريكا ستفرض عقوبات على بوتين بسبب وفاة نافالني

(CNN)-- أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، الخميس، أنه سيفرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، الذي قال إنه "مسؤول" عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

.

وجاء تصريح بايدن بعد وقت قصير من لقائه مع أرملة نافالني وابنته، في سان فرانسيسكو.

وقال بايدن: "لقد كان لي شرف الاجتماع بزوجة نافالني وابنته والقول إنه كان رجلا يتمتع بشجاعة لا تصدق"، وأضاف: "سنعلن عن عقوبات ضد بوتين، المسؤول عن وفاته".

يذكر أن نافالني شكل أحد أخطر التهديدات لشرعية بوتين خلال فترة حكمه التي امتدت لأكثر من عقدين.

وقالت والدة زعيم المعارضة في روسيا، ليدميلا نافالنايا، الخميس، إنها رأت جثة نافالني في مدينة سالخارد، وأشارت إلى أن المحققين يهددونها لتقبل بإجراء مراسم دفن سرية.

وذكرت ليدميلا نافالنايا في رسالة فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، أن المحققين الروس "يهددونها" من أجل الموافقة على جنازة سرية لابنها وإلا "سيفعلون شيئاً بجثته".

وزعمت نافالنايا أن محققًا يدعى فوروباييف قال لها: "الوقت يعمل ضدك، الجثة تتحلل".

وقالت والدة نافالني: "إنهم يبتزوني، ويضعون لي الشروط حول مكان وزمان وكيفية دفن أليكسي".

وكان زعيم المعارضة الروسية، مات في السجن، خلال وقت سابق نت الشهر الحالي، حسبما أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، التي تديرها الدولة، نقلا عن خدمة السجون في البلاد.

وقالت خدمة السجون الروسية إنها تحقق في سبب "الموت المفاجئ".

وكان محامو أليكسي نافالني، قالوا في 11 ديسمبر / كانون الأول 2023 إنهم فقدوا الاتصال بالمعارض الروسي السجين، الذي يُعتقد أنه مسجون في منشأة شديدة الحراسة على بعد حوالي 150 ميلا شرق العاصمة موسكو، ولا يُعرف مكان وجوده.

وحُكم على نافالني بالسجن 19 عامًا في أغسطس/آب، بعد إدانته بتكوين مجتمع متطرف، وتمويل الأنشطة المتطرفة والعديد من الجرائم الأخرى وكان يقضي بالفعل عقوبة السجن لمدة 11 عامًا ونصف بتهمة الاحتيال وتهم أخرى ينفيها.

وزعم أنصار نافالني أن اعتقاله وسجنه محاولة ذات دوافع سياسية لخنق انتقاداته للرئيس الروسي.