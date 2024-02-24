(CNN)-- أعلن منظمو معرض زراعي فرنسي، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن محتجين من المزارعين اقتحموا المعرض، السبت، مما تسبب في تأجيل افتتاحه.

كان من المقرر أن يبدأ الصالون الدولي للزراعة (SIA)، السبت، بكلمة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي مئات المتظاهرين وهم يهتفون معًا ويلوحون بالأعلام داخل المكان. ويظهر أحد مقاطع الفيديو مجموعة من الرجال مكدسين فوق بعضهم البعض، بينما تحاول امرأة إنقاذ عنزة من بين الحشد. ويظهر مقطع آخر المتظاهرين وهم يدفعون لافتة للاتحاد الأوروبي في المعرض.

في ذلك الوقت، كان ماكرون يعقد اجتماعًا مع قادة النقابات الزراعية الرئيسيين.

يعد الاحتجاج الأحدث في سلسلة من المظاهرات ضد قواعد الزراعة في الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك خطة الحكومة الفرنسية للإلغاء التدريجي للإعفاء الضريبي للمزارعين على وقود الديزل.

أفادت قناة BFMTV التابعة لشبكة CNN أن ما لا يقل عن 91 شخصًا اُعتقلوا في أواخر يناير/كانون الثاني بتهمة عرقلة حركة المرور والتسبب في أضرار بالقرب من سوق رونغي جنوب باريس، وهو مركز رئيسي لتوزيع المواد الغذائية.

وبحسب النقابات الزراعية، وصل حوالي 2000 متظاهر إلى باريس للمشاركة في المعرض. وكان المعرض يتوقع حضور حوالي 600 ألف زائر خلال الأسبوع المقبل.

وفي حديثه من المعرض بعد حدوث الفوضى، قال ماكرون إنه "لا مكان للعنف ضد الممتلكات والأشخاص في الجمهورية".

وتابع: "يمكننا أن نكون غاضبين، ويمكننا أحيانًا أن نحاول عرقلة الأمور، لكن لا يمكن أن يكون هناك عنف".

ونشر المعرض على وسائل التواصل الاجتماعي منشورًا يقول إنه نظرًا للوضع الحالي في المعرض، "فإن الظروف ليست مناسبة لنا للترحيب بالزوار بسلام".

وأضافت أنه تم اتخاذ القرار بتأجيل افتتاح الدورة الستين للمعرض الزراعي الدولي.