دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) – مع دخول حرب روسيا على أوكرانيا عامها الثالث، وصل عدد العقوبات المفروضة على روسيا لأكثر من 16 ألف عقوبة منذ الغزو حتى 12 فبراير 2024. وقد أعلن الرئيس الأمريكي مؤخراً أنه سيفرض عقوبات على نظيره الروسي فلاديمير بوتين، الذي قال إنه “مسؤول” عن وفاة المعارض الروسي أليكسي نافالني.

جاء هذا الإعلان بعد لقاء قصير أجراه بايدن مع أرملة نافالني وابنته في سان فرانسيسكو.

ووفقاً لمسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية، سيتم فرض قائمة جديدة من العقوبات على أكثر من 500 شخصية روسية كرد فعل على وفاة نافالني، وذلك في الذكرى السنوية لبدء روسيا حربها المستمرة منذ عامين في أوكرانيا.

وتمثل العقوبات أحدث خطوة من جانب الإدارة الأمريكية لفرض عقوبات على روسيا وسط تصاعد التوترات بين البلدين.

وحسب قاعدة بيانات Castellum.Aiالتي تتبع بيانات العقوبات الروسية الموحدة وتقارنها بعدد عقوبات دول أخرى، وأي الدول التي فرضت عقوبات على روسيا.



