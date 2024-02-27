بقلم مراسل CNN، ويل ريبلي

عندما شاهدت المتحدثة باسم الرئاسة التايوانية السابقة كولاس يوتاكا المقابلة الأخيرة التي أجراها تاكر كارلسون مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خطرت في ذهنها فكرة واحدة.

قالت لي: "بوتين وشي جين بينغ متشابهان.. لأن كلاهما يعتقد أنهما يمثلان القوة الإمبراطورية القديمة في بلديهما. وهما القائدان المختاران اللذان يستطيعان الدفاع عن بلادهما من القوى الأجنبية. يعتقدان أنهما المختاران. ويريدان البقاء في السلطة إلى الأبد. لكن هذا مخيف. وهذا هراء."

سواء كان هراء أم لا، فإن غزو بوتن الوحشي لأوكرانيا دخل الآن عامه الثالث، الأمر الذي كلف عشرات الآلاف من الأرواح ومئات المليارات من الدولارات ــ وما زال العدد في ازدياد.

برر بوتين عدوانه العسكري على أوكرانيا، جزئيا من خلال استحضار المظالم التاريخية والقومية. ويعكس منطقه سرد الزعيم الصيني شي جين بينغ، الذي يضع باستمرار مطالبة بكين بتايوان من خلال عدسة الاستحقاق التاريخي والتجديد الوطني.

وحذرت كولاس من أن "أي شخص يهتم بالديمقراطية، وأي شخص يهتم بحقوق الإنسان، عليه أن ينتبه" - في إشارة إلى أوجه التشابه بين مبررات بوتين لغزو أوكرانيا وخطاب شي حول تايوان - والتهديد الذي يشكله طموحات الزعيمين الاستبداديين لتلك الديمقراطيات.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ تحذيرا مماثلا، مشيرا إلى زيارة بوتين إلى بكين عام 2022، قبل أيام من شن غزوه الشامل لأوكرانيا.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر ميونيخ للأمن: "وقع (بوتين) اتفاقا مع الرئيس شي حيث وعد كل منهما الآخر بشراكة بلا أي حدود".

وأضاف "ما نراه هو أن الصين وروسيا (أصبحتا) أقرب فأقرب. لذا، بطبيعة الحال، إذا فاز الرئيس بوتين في أوكرانيا، فلن يمثل ذلك تحديًا للأوكرانيين فحسب، بل يبعث برسالة إلى شي مفادها أنهم عندما يستخدمون القوة العسكرية، فإنهم يحصلون على ما يريدون." وتابع "ما يحدث في أوكرانيا اليوم يمكن أن يحدث في تايوان غدا."

ويقول الحزب الشيوعي الحاكم في الصين إن تايوان الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي هي جزء من أراضيها، رغم أنها لم تسيطر عليها قط، وتعهد بالاستيلاء على الجزيرة بالقوة إذا لزم الأمر.

ورفضت الصين إجراء مقارنات بين تايوان وأوكرانيا، مشيرة إلى أن عددا قليلا فقط من الدول تعترف بسيادة الجزيرة.

ولكن المخاوف بشأن أوجه التشابه المحتملة بين تايوان وأوكرانيا ــ أو الملاحظات التي ربما يدونها شي جين بينغ لمراقبة ردود أفعال العالم تجاه الحرب الروسية ــ تفاقمت بفعل استجابة الصين وشي لهذه الحرب.

رفضت بكين إدانة غزو أوكرانيا، على الرغم من زعمها الحفاظ على السلامة الإقليمية للدول بموجب المعايير الدولية. كما زعمت الحياد في الصراع، لكنها واصلت تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستراتيجية والدبلوماسية مع روسيا - لتصبح شريان الحياة الاقتصادي الرئيسي للاقتصاد المتضرر من العقوبات.

أوهام الهوية الوطنية

يقول النقاد إن مقابلة بوتين مع كارلسون كانت بمثابة مسألة بسيطة، حيث وفرت منصة للرئيس الروسي لشرح طموحاته الإقليمية بشأن أوكرانيا.

تحدث عن الاستحقاق التاريخي، ورفض التدخل الخارجي، وبرر وحشية روسيا غير المبررة ضد زميلتها الدولة السوفييتية السابقة باعتبارها ضرورية لحماية مصالحها الوطنية.

بل وذهب إلى ما هو أبعد من ذلك ــ حيث ساق ما اعتبره كثيرون حجة غريبة مفادها أن الجنود الأوكرانيين الذين يموتون بأعداد كبيرة دفاعاً عن وطنهم الديمقراطي يعتبرون في الواقع روساً.

يقول منتقدو بوتين إنه يبدو وكأنه يعيش في عالمه الخيالي الاستبدادي، محاطًا بغرفة صدى من المتملقين (كارلسون، أحدهم على ما يبدو)، الذين هم إما متوهمون جدًا أو خائفون جدًا من التصدي لتصوير بوتين لأوكرانيا على أنها بطبيعتها روسية، ولا يزال مواطنوها يُعرفون على هذا النحو.

لقد كنت على الأرض في عامي 2014 و2022 لتغطية حرب روسيا على أوكرانيا ولاحظت المشاعر المعاكسة تمامًا.

ولم يخبرني أي أوكراني واحد أنه يعرف نفسه على أنه روسي. لقد تحدث كل من أجريت معهم مقابلات بحماس (باللغة الأوكرانية) عن كراهيتهم الشديدة للروس الذين قصفوا بلادهم التي مزقتها المعارك وعاملوها بوحشية - ومزقوا عائلات ومجتمعات بأكملها في خسارة لا توصف.

ويعتقد المراقبون أن الرأي العام لا يهم كثيرا بالنسبة لزعماء مثل بوتين وشي، اللذين تمكنا من تعزيز السلطة شبه المطلقة من خلال قمع المعارضة، والسيطرة على تدفق المعلومات، وقمع التهديدات المحتملة.

ويرى بوتن أن العلاقات التاريخية بين أوكرانيا وروسيا تضرب بجذورها عميقا في قرون من التاريخ المشترك، والتبادلات الثقافية، والتحالفات السياسية ــ وهو القدر الكافي لتبرير ضمها إلى مجال النفوذ الروسي. تتمتع أوكرانيا، رغم أنها كانت ذات يوم جزءًا من الاتحاد السوفييتي، بتاريخ طويل ومعقد يتضمن فترات من الاستقلال والحكم الأجنبي.

وعلى نحو مماثل، ربط شي "إعادة التوحيد" مع تايوان في استراتيجيته الشاملة الرامية إلى "تجديد شباب الصين الوطني".

وتايوان، التي يسكنها السكان الأصليون منذ آلاف السنين، تم ضمها في عام 1683 من قبل سلالة تشينغ التي حكمت الجزيرة لأكثر من 200 عام - دون السيطرة عليها بشكل كامل - قبل التنازل عنها لإمبراطورية اليابان في عام 1895.

وظلت الجزيرة مستعمرة يابانية لمدة نصف قرن حتى نهاية الحرب العالمية الثانية، عندما أصبحت تحت سيطرة الحكومة القومية الحاكمة في الصين.

في عام 1949، بعد هزيمتهم أمام الشيوعيين في الحرب الأهلية الدموية في الصين، فر الجنرال تشيانج كاي شيك وقواته القومية إلى تايوان، ونقلوا مقر حكومة جمهورية الصين إلى الجزيرة.

وقد سلط شي الضوء على العلاقات التاريخية بين تايوان والبر الرئيسي وعزز خطاب الحزب الشيوعي القديم حول السيطرة على الجزيرة.

وقال شي في خطاب ألقاه عام 2022 في تجمع حزبي كبير: "سنواصل السعي من أجل إعادة التوحيد السلمي بأكبر قدر من الإخلاص وأقصى الجهود، لكننا لن نعد أبدًا بالتخلي عن استخدام القوة ونحتفظ بخيار اتخاذ جميع التدابير اللازمة - وهذا موجه فقط ضد تدخل القوى الخارجية وعدد قليل من الانفصاليين الذين يسعون إلى استقلال تايوان”.

لقد حاول أيضًا اللعب على الهوية المشتركة، وقال في عام 2019: "إن الناس على جانبي مضيق تايوان هم صينيون ويشتركون في تقارب طبيعي وهوية وطنية مبنية على القرابة والمساعدة المتبادلة.. هذه حقيقة لا يمكن لأي شخص أو أي قوة تغييرها”.

تُظهر الدراسات الاستقصائية التي أجراها مركز الدراسات الانتخابية بجامعة تشينغتشي الوطنية في تايوان، والذي تتبع التغييرات في الهوية الذاتية للشعب في تايوان منذ عام 1992، أنه في عام 2023، تم تحديد ما يقرب من 62٪ من الأشخاص في تايوان على أنهم تايوانيون حصريًا، مع تعريف أولئك الذين يعرفون بأنهم صينيون 2.4%، وهو أدنى مستوى على الإطلاق. وتلقي الصين باللوم على التأثير المفسد لما يسمى بالقوى الخارجية مثل الولايات المتحدة في هذا الأمر.

المخاوف من أن تصبح تايوان "هونغ كونغ التالية" هي التي غذت إلى حد كبير إعادة انتخاب الرئيسة تساي إنغ وين الساحق في عام 2020 وساعدت حزبها التقدمي الديمقراطي على تأمين فترة رئاسية ثالثة غير مسبوقة هذا العام - على الرغم مما وصفته تايبيه بحملة منسقة من الترهيب العسكري والتضليل من قبل بكين.

وتؤكد هذه النتائج على سمة أساسية للمشهد السياسي في تايوان: وهي أن العديد من المواطنين يعتزون بمؤسساتهم الديمقراطية وحرياتهم وهويتهم المتميزة.

ربما لا تكون مثل هذه المشاعر ذات أهمية بالنسبة لشي، الذي ضمن في الأساس حكم الرجل الواحد مدى الحياة في البر الرئيسي.

إحدى وجهات النظر السائدة على نطاق واسع ــ داخل وخارج تايوان ــ هي أن شي عازم على إدخال تايوان في المدار الشيوعي للصين بحلول عام 2049 ــ الذكرى المئوية لحكم الحزب على البر الرئيسي للصين. ويقول المراقبون إن أي شيء أقل من ذلك من شأنه أن يقوض سلطة بكين ــ وقيادة شي جين بينغ.

الماضي المجيد والمستقبل الغامض

من خلال الاستفادة من صور عظمة الماضي نسبة إلى الغرب، يسعى كل من شي وبوتين إلى تعزيز شرعيتهما أمام الجماهير المحلية وإبراز القوة في مواجهة الاحتكاكات مع الغرب.

كما تسمح لهم الإشارة إلى ما يسمى بالاستمرارية التاريخية بتأطير التحركات الجيوسياسية الحالية كجزء من الانبعاث الطبيعي لنفوذ بلدانهم على المسرح العالمي ــ مما يساعد في تبرير السياسات الخارجية الحازمة والتحديات التي تواجه الهيمنة الغربية.

واليوم يعمل شي على توسيع المؤسسة العسكرية الصينية بوتيرة لم يشهدها العالم منذ قرن من الزمان ــ منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية.

ذات يوم، قال لي المحلل الصيني المخضرم ستيف تشانغ، ومؤلف كتاب "إذا هاجمت الصين تايوان"، إن التعزيزات العسكرية التي يقوم بها شي جين بينغ أكبر، بالمقارنة، من ألمانيا النازية والإمبراطورية اليابانية مجتمعتين. يقود شي بالفعل أكبر قوة بحرية في العالم، وتتقدم طموحاته في الحرب النووية والفضاء والذكاء الاصطناعي بسرعة البرق.

ويؤكد وين تي سونغ، زميل مركز الصين العالمي التابع للمجلس الأطلسي، على الحاجة إلى الوحدة الديمقراطية لردع العدوان الاستبدادي، مستشهدا بشكل خاص بقيادة شي الحازمة وتداعياتها على تايوان.

وقال "تتميز قيادة شي جين بينغ بدرجة عالية من الثقة بالنفس. تسمع شي جين بينغ يتحدث عن أن الشرق يصعد، والغرب يتراجع طوال الوقت.

وأضاف "مع هذه الثقة المتزايدة المتوقعة، يأتي الطلب المتزايد على النتائج التي سيحققها شي جين بينغ أيضًا، ولهذا السبب ترى شي جين بينغ أقل صبرًا بكثير بشأن قضية تايوان."

وفي السنوات الأخيرة، صعدت الصين بشكل كبير ترهيبها العسكري لتايوان، فاستخدمت تكتيكات مختلفة للتأكيد على مطالباتها الإقليمية، بما في ذلك التوغلات المتكررة للمجال الجوي، والمناورات البحرية، والتدريبات العسكرية واسعة النطاق التي أجريت بالقرب من الجزيرة.

ويقول المحللون إن حشد بكين العسكري وجهود التحديث ونشر الأسلحة المتقدمة يؤكد بشكل أكبر عزمها على إكراه وترهيب تايوان، مع زيادة التوترات الإقليمية.

عندما يتعلق الأمر بمستقبل تايوان والمقارنات مع أوكرانيا، فإن التشابهات لها حدود، ويجب فهم كل منها والتعامل معها وفقًا لشروطها الخاصة.

فمن ناحية، حصلت تايوان على دعم دولي كبير، وإن كان بشكل غير رسمي، بما في ذلك من واشنطن، مما يعقد أي محاولة من قبل بكين لضم الجزيرة بالقوة. بالإضافة إلى ذلك، فإن التزام الولايات المتحدة بتزويد تايوان بالوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها بموجب قانون العلاقات مع تايوان يميز الوضع بشكل أكبر عن الوضع في أوكرانيا.

ومع ذلك، يقول الخبراء إن الطريقة التي تتصرف بها بقية دول العالم تجاه بوتين، والرسائل بشأن عدوان شي جين بينغ حول تايوان وفي المنطقة الأوسع، يمكن أن يكون لها تأثير على حسابات شي جين بينغ.

وبالنسبة لأولئك الذين يلاحظون كيف يعكس رفض بوتين لأوكرانيا باعتبارها "دولة مصطنعة" إصرار شي على أن كل الأمور المرتبطة بتايوان هي "شؤون داخلية"، فإن هذه المواقف المتصلبة تثير القلق.

ويخشى الكثيرون هنا في تايوان أن تكون مسألة وقت فقط قبل أن يضع شي، مثل بوتين، كلماته موضع التنفيذ.