رسالة تحتوي على "مسحوق أبيض" في منزل ابن ترامب الأكبر.. والشرطة تُعلق

العالم
نشر
دقيقة قراءة
رسالة تحتوي على "مسحوق أبيض" في منزل ابن ترامب الأكبر.. والشرطة تُعلق
Credit: Tasos Katopodis/Getty Images)

(CNN) -- تجري السلطات الأمريكية تحقيقًا بعد أن فتح دونالد ترامب جونيور الاثنين رسالة تحتوي على مسحوق أبيض مجهول في منزله في فلوريدا.

وقال آندي سورابيان، المتحدث باسم ترامب الابن، إن "نتائج اختبار المادة جاءت غير حاسمة بشأن ماهيتها بالضبط، لكن المسؤولين في الموقع لا يعتقدون أنها مميتة".

دونالد ترامب جونيور هو الابن الأكبر للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، يتقاسم المنزل في جوبيتر، فلوريدا، مع خطيبته كيمبرلي جيلفويل.

قد يهمك أيضاً

بعقر دارها.. ترامب يفوز على نيكي هايلي في ولايتها وفقا لتوقعات CNN

وأكد مكتب عمدة مقاطعة "بالم بيتش" أنه يساعد في التحقيق، لكنه أحال الأسئلة إلى جهاز الخدمة السرية الأمريكي.

ورفضت الخدمة السرية التعليق على التحقيق. 

تابعونا عبر

© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.