بعقر دارها.. ترامب يفوز على نيكي هايلي في ولايتها وفقا لتوقعات CNN

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(CNN)—أظهرت توقعات CNN فوز الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية كارولينا الجنوبية، أمام الحاكمة السابقة للولاية، نيكي هيلي، بينما أكمل اكتساحه للولايات التي تصوت مبكرًا.

ويواصل ترامب مسيرته المهيمنة نحو نيل ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل وذلك بعد أن اكتسح جميع مسابقات ترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024 حتى الآن.

وفي تصريحات للرئيس الأمريكي السابق احتفالا بفوزه، قال ترامب إنه لم ير الحزب الجمهوري "موحدا كما هو الآن".

على الصعيد الآخر فإن مسار هايلي غير واضح، لكن حاكمة ولاية كارولينا الجنوبية السابقة أصرت ليلة السبت على بقائها في السباق، قائلة إنها لا تعتقد أن ترامب قادر على هزيمة الرئيس جو بايدن في نوفمبر، مضيفة أن "من واجبها" أن تمنح الناخبين في الولايات التي لم تعقد انتخابات تمهيدية بعد "خيارا حقيقيا".

ما تظهره استطلاعات الرأي هو فشل العرض الذي تقدمه هايلي أمام الناخبين - بما في ذلك الحجج حول إمكانية انتخابها - وفقًا لاستطلاع آراء الناخبين أجرته شبكة CNN، إذ قال أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين إنهم اتخذوا قرارهم قبل بداية هذا العام، وكانت الغالبية العظمى من هؤلاء الذين اتخذوا القرار المبكر يدعمون ترامب.