(CNN)-- استعاد جيف بيزوس لقب أغنى شخص على وجه الأرض، متفوقًا على إيلون ماسك، وفقا لمؤشر بلومبرغ للمليارديرات، الاثنين.

وبلغ صافي ثروة مؤسس أمازون 200 مليار دولار، يليه ماسك بـ 198 مليار دولار. وخسر ماسك نحو 31 مليار دولار خلال العام الماضي، بينما كسب بيزوس 23 مليار دولار، بحسب المؤشر.

كان المليارديرات الثلاثة – ماسك وبيزوس وبرنار أرنو – يتنافسون مع بعضهم البعض على المركز الأول منذ أشهر.

وبطبيعة الحال، يتم تبادل لقب أغنى شخص على وجه الأرض كل بضعة أشهر، اعتمادًا على أداء الأسواق. لا يزال ماسك وأرنو يمتلكان الكثير من الثروات، فمنذ عام 2020، ارتفع صافي ثروات أغنى خمسة أشخاص على وجه الأرض بنسبة 114% إلى إجمالي 869 مليار دولار، بعد أخذ التضخم في الاعتبار، وفقًا لتقرير عدم المساواة السنوي الصادر عن منظمة أوكسفام.

نعرض لكم في الإنفوغرافيك أعلاه نظرة على ترتيب أثرياء العالم وفقًا لمؤشر بلومبيرغ لأثرياء العالم.



