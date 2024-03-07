السويد تصبح رسميا العضو رقم 32 في حلف "الناتو".. وهكذا علق بلينكن

(CNN)-- أصبحت السويد رسميا الآن العضو رقم 32 في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، الخميس، بعد أن سلم رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون رسميًا وثائق الانضمام إلى وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن في واشنطن العاصمة.

وقال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الخميس، وهو بجانب رئيس الوزراء السويدي: "مع استلام صك الانضمام هذا، اسمحوا لي أن أكون أول من يرحب بالسويد كطرف في معاهدة واشنطن والعضو الثاني والثلاثين في منظمة حلف شمال الأطلسي".

وأشاد وزير الخارجية الأمريكي بالانضمام ووصفه بأنه "لحظة تاريخية بالنسبة للسويد".

وقال بلينكن: "إنه أمر تاريخي بالنسبة لتحالفاتنا، إنه أمر تاريخي بالنسبة للعلاقة عبر الأطلسي، تحالفنا في الناتو، وتحالفنا الدفاعي أصبح الآن أقوى وأكبر من أي وقت مضى".

وأضاف: "نرى مرارا وتكرارا أن كل ما سعى بوتين إلى منعه، عجل به في الواقع من خلال أفعاله وعدوانيته. ولم يكن هناك مثال أوضح على ذلك من أن تصبح السويد عضوا في هذا التحالف".

وكان إيداع وثيقة انضمام السويد لدى حكومة الولايات المتحدة بمثابة الخطوة الأخيرة في عملية الانضمام، بعد أن قبلت جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي بروتوكول انضمامها.

وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريسترسون في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "السويد الآن عضو في الناتو، شكرا لجميع الحلفاء على الترحيب بنا باعتبارنا العضو رقم 32، سوف نسعى جاهدين من أجل الوحدة والتضامن وتقاسم الأعباء، وسنلتزم تماما بقيم معاهدة واشنطن، الحرية والديمقراطية والحرية الفردية وسيادة القانون، معا أقوى".

ويتم وضع الوثائق في قبو في وزارة الخارجية الأمريكية، التي تعمل بمثابة مكان إيداع لمعاهدة حلف شمال الأطلسي.