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(CNN)-- دعا الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الأربعاء، إلى إجراء مناظرات مع الرئيس جو بايدن بعد ساعات من تعليق المرشحة الجمهورية للرئاسة الأمريكية لعام 2024، نيكي هيلي حملتها الرئاسية.

وسبق أن قال ترامب، الذي لم يشارك في أي مناظرات تمهيدية للحزب الجمهوري، إنه يريد مناظرة بايدن في الانتخابات.

وذكر الرئيس الأمريكي السابق، عبر منصة "تروث سوشال": "من المهم، من أجل مصلحة بلدنا، أن نناقش أنا وجو بايدن القضايا الحيوية جدا لأمريكا والشعب الأمريكي، لذلك، أنا أدعو إلى المناقشات، في أي وقت وفي أي مكان، وأتطلع إلى تلقي الرد".

ومن جانبها، ردت حملة بايدن قائلة إن "تلك المحادثة ستجرى في الوقت المناسب"، وحثت الرئيس السابق على مشاهدة خطاب بايدن عن حالة الاتحاد، الخميس.

وقال مدير اتصالات الحملة مايكل تايلر، في بيان: "أعلم أن دونالد ترامب متعطش للاهتمام ويكافح من أجل توسيع نطاق جاذبيته خارج قاعدة مناصريه، وهذه محادثة سنجريها في الوقت المناسب".