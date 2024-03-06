يتحدث مذيع شبكة CNN جون فوس، مع كبير المحللين السياسيين، رون براونشتاين، حول الانتصارات التي حققها دونالد ترامب في الانتخابات التمهيدية في يوم اقتراع “الثلاثاء الكبير”.

ظهرت مؤخرًا صور تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي لترامب وهو محاط بمؤيدين من ذوي البشرة السوداء، وهذه الصور أُنشئت بالذكاء الاصطناعي، وهي مزيفة.

لقد تم تداول هذه الصور بشكل واسع. وعلى ما يبدو، أنه تم صنعها من قبل أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب البيض لإيصال نقطة ما.

حيث صدرت 4 استطلاعات رأي وطنية عالية الجودة خلال نهاية الأسبوع، تفوق فيها ترامب على بايدن بنسبة 2 إلى 4 نقاط.