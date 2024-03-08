خطاب حالة الاتحاد: بايدن يوجه رسالة "بسيطة" لبوتين.. وانتقادات لترامب

(CNN)-- خاطب الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، نظيره الروسي فلاديمير بوتين، خلال إلقاء خطاب حالة الاتحاد، حيث قال للرئيس الروسي: "لن ننحني".

ووجه بايدن انتقادات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسبب تصريحه عن بوتين وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، حيث وصف تصريح ترامب لبوتين بأن "يفعل ما يشاء بحق الناتو"، بأنه أمر "شائن وخطير وغير مقبول".

وقال جو بايدن: "أمريكا هي أحد الأعضاء المؤسسين لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، وهو التحالف العسكري للدول الديمقراطية الذي تم إنشاؤه بعد الحرب العالمية الثانية لمنع الحرب والحفاظ على السلام، واليوم، جعلنا حلف شمال الأطلسي أقوى من أي وقت مضى".

وتابع: "رحبنا بانضمام فنلندا إلى الحلف في العام الماضي، وفي هذا الصباح فقط، انضمت السويد رسميًا إلى الحلف، ورئيس وزرائها موجود هنا".

وذكر: "أقول هذا للكونغرس: يجب أن نقف في وجه بوتين، التاريخ يراقب الموقف، وإذا انسحبت الولايات المتحدة الآن، فسوف تعرض أوكرانيا للخطر، أوروبا في خطر، العالم الحر في خطر، مما يشجع الآخرين الذين يرغبون في إلحاق الأذى بنا".

وقال جو بايدن: "رسالتي إلى الرئيس بوتين بسيطة لن نبتعد ولن ننحني".