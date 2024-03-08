(CNN)-- قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الجمعة، للكونغرس خلال إلقاء خطابه عن حالة الاتحاد إن الاقتصاد الأمريكي "أصبح موضع حسد العالم".

واقترح بايدن فرض ضرائب على الأغنياء الأكثر ثراء في أمريكا، واستخدام أموال الضرائب في خفض العجز الفيدرالي وتمويل المبادرات الحكومية، وانتقد الجمهوريين، قائلا إن سياسات إدارة دونالد ترامب "أفادت 1% من الأمريكيين"، واقترح زيادة الضرائب على المليارديرات.

وقال إن "قانون الضرائب العادل هو الطريقة التي نستثمر بها في الرعاية الصحية والتعليم والدفاع وأكثر من ذلك بكثير ونجعل هذا البلد عظيما"، وخاطب النواب: "هل يعتقد أحد حقا أن قانون الضرائب عادل؟"، و رد بعض المشرعين: "لا".

وأضاف بايدن أن المليارديرات يخضعون للضرائب "أقل بكثير" من غالبية الأمريكيين، وتابع: "لا ينبغي لأي ملياردير أن يدفع ضريبة أقل من المعلم، أو عامل الصرف الصحي، أو الممرضة".

يذكر أن 48% من الأمريكيين إنهم يعتقدون أن الاقتصاد لا يزال في حالة ركود، وفقا لاستطلاع أجرته شبكة CNN مؤخرا.