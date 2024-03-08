(CNN) – أُمر الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بدفع 300 ألف جنيه إسترليني (385 ألف دولار أمريكي) كفاتورة قانونية بعد أن رفضت محكمة بريطانية الدعوى القضائية التي رفعها، وفقًا لوثائق المحكمة التي صدرت، الخميس، عقب أمر أصدرته محكمة في لندن، الشهر الماضي.

وأكد الأمر، الذي أصدرته القاضية كارين ستين، أن على ترامب دفع الرسوم ذات الأرقام الستة لتغطية تكاليف الفواتير القانونية لمنافسه، بعد أن أخذ شركة الاستشارات "أوربيس" للاستخبارات التجارية إلى المحكمة دون نجاح.

وادعت "أوربيس" للاستخبارات التجارية، التي أسسها الجاسوس البريطاني السابق كريستوفر ستيل، في عام 2017، أن ترامب تآمر مع الكرملين للفوز في انتخابات الرئاسة عام 2016.

وقد تم رفض القضية في فبراير/شباط من هذا العام، بعد أن قالت القاضية ستين إنها تعتقد أن القضية "محكوم عليها بالفشل".

ويقضي الأمر، الذي صدر في الأول من فبراير/شباط 2024، بأن أمام ترامب 28 يوما لدفع الفاتورة، مما يعني أن الموعد النهائي للدفع قد انقضى بالفعل.

وبينما قالت الشركة إن إجمالي تكاليفها من الدعوى القضائية بلغت 636,356.66 جنيه إسترليني (حوالي 816,000 دولار أمريكي)، فقد طلبت إصدار أمر لترامب بسداد 444,000 جنيه إسترليني (حوالي 569,000 دولار أمريكي) من ذلك المبلغ.

وجادل الفريق القانوني لترامب بأن هذه التكاليف كانت مرتفعة للغاية بالنظر إلى أن القضية قد تم رفضها في مرحلة مبكرة، قبل تقديم أي دفاع.

وقالت القاضية ستين إن هناك "قوة" في هذا الطلب، وأمرت في نهاية المطاف ترامب بدفع أقل من 50% من تكاليف "أوربيس" للاستخبارات التجارية المعلنة.