رابع أكبر ممول.. انضمام السويد إلى كندا في قرار استئناف تمويل الأونروا

(CNN)-- أعلنت الحكومة السويدية، السبت، أنها استأنفت تمويل وكالة المساعدات الإنسانية الرئيسية في غزة، الأونروا، قائلة إن المنظمة أعطت تأكيدات بفرض "ضوابط أكثر صرامة"، ردًا على مزاعم بتورط بعض موظفيها في هجوم حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.

وأعلنت كندا القرار نفسه في وقت سابق السبت، وسلّطت الضوء على "العمليات المهمة" التي أنشأتها وكالة المعونة لمعالجة الادعاءات الواردة من إسرائيل.

وكان الاثنان من بين مجموعة من الدول التي علّقت تمويلها للأونروا في يناير/كانون الثاني، وسط هذه المطالبات.

وقالت الحكومة السويدية، في بيان، إنها تلقت منذ ذلك الحين "تأكيدًا ثنائيًا" من الأونروا بأنها ستسمح "بالتدقيق المستقل وتعزيز الإشراف الداخلي وتمكين ضوابط إضافية للموظفين" داخل المنظمة.

وأضافت الحكومة السويدية أنه تم تخصيص ما يقرب من 39 مليون دولار (400 مليون كرونة سويدية) للأونروا لعام 2024. وقد تم إصدار نصف هذا المبلغ كـ"صرف أولي" وسيتبعه المزيد في الوقت الذي "تحرز فيه الأونروا تقدمًا في الإجراءات".

وأشارت إلى أن القرار اُتخذ أيضًا "في ضوء الوضع الإنساني الخطير في غزة".

وقالت غودرون برونيغارد، المتحدثة باسم حزب الديمقراطيين المسيحيين السويدي، في هذا السياق: "في هذا الوضع الحاد، حيث الاحتياجات بين السكان المدنيين ضخمة، فإن الأولوية القصوى هي إنقاذ الأرواح. الأونروا هي المنظمة التي تعد في وضع أفضل لمساعدة الفلسطينيين الضعفاء".

نعرض لكم نظرة في الانفوغرافيك أعلاه على قرارات أكبر الدول المانحة حول تمويل وكالة الأونروا.