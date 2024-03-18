(CNN)-- أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، الاثنين، أن عددا "قياسيا" من الروس، أكثر من 76.2 مليون، صوتوا لصالح الرئيس الحالي، فلاديمير بوتين في انتخابات الرئاسة هذا العام، بعد فرز جميع الأصوات.

وبتلك النتيجة يصبح بوتين رسميا رئيسا للبلاد لولاية جديدة مدتها 6 سنوات حتى عام 2030.

وقالت لجنة الانتخابات الروسية إن العدد الإجمالي للأشخاص الذين أدلوا بأصواتهم لبوتين بلغ 76 مليونا و277 ألفا و708 أشخاص.

وفي وقت سابق الاثنين، قالت مفوضية الانتخابات إن إقبال الناخبين سجل أعلى مستوى تاريخيا.

وأصدرت لجنة الانتخابات المركزية الروسية، الاثنين، النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية بعد فرز جميع الأصوات، وجاءت كالتالي:

-فلاديمير بوتين - 87.28%

-نيكولاي خاريتونوف - 4.31%

-فلاديسلاف دافانكوف - 3.85%

-ليونيد سلوتسكي - 3.20%