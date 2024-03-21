(CNN) -- قالت الهيئة التنظيمية المستقلة لحماية البيانات في المملكة المتحدة في بيان لها الخميس إن خروقات المعلومات الطبية "نادرة"، ولكن "من المفهوم" أن الرأي العام قد يكون لديه مخاوف "نظرًا للقصص الإخبارية خلال اليومين الماضيين"، وذلك بعد تقارير حول محاولة موظفين في "London Clinic" الوصول للسجلات الطبية الخاصة بأميرة ويلز، كيت ميدلتون.

وقال نائب مفوض شؤون الإشراف التنظيمي في مكتب هيئة المعلومات ستيفن بونر: "نحن نعلم أن الناس في جميع أنحاء المملكة المتحدة يتساءلون عن مدى أمان السجلات الطبية بعد تقارير خرق البيانات في London Clinic".

وقال إنه على الرغم من أن الخروقات "نادرة"، إلا أنه عند حدوثها، فإن الهيئة ملتزمة "بالوصول إلى حقيقة متى وكيف ولماذا حدث ذلك - وكيف يمكننا منع حدوثه مرة أخرى".

وأضاف بونر: " وهذا يؤكد ضرورة ضمان التعامل مع هذه المعلومات بأقصى قدر من الحذر والأمان. كل مريض، بصرف النظر عن هويته، له الحق في الخصوصية".

وقالت ICO في بيان سابق، الأربعاء، إنها "تلقت تقريرًا عن الخرق وتقوم بتقييم المعلومات المقدمة"، بعد أن ذكرت صحيفة "ديلي ميرور" البريطانية أن أحد الموظفين في London Clinic حاول الوصول إلى المعلومات الطبية الخاصة بأميرة ويلز.

وفي وقت لاحق من الأربعاء، ذكرت وسائل إعلام بريطانية أنه يجري التحقيق مع ما يصل إلى ثلاثة موظفين في العيادة التي عولجت فيها أميرة ويلز من جراحة في البطن، بزعم محاولتهم الوصول إلى السجلات الطبية للأميرة.

وذكرت وسائل الإعلام، بما في ذلك قناة ITV التابعة لشبكة CNN، أيضًا أن الخرق لم يشمل السجلات الطبية للملك تشارلز، الذي كان يعالج أيضًا في نفس المنشأة الطبية من تضخم البروستاتا. وتم تشخيصه لاحقا بنوع من السرطان لم يٌكشف عنه.