"وُعدت بنصف مليون روبل".. اعتراف منسوب لأحد منفذي هجوم موسكو

(CNN)-- نشرت وكالة الأنباء الروسية الرسمية ريا نوفوستي على تليغرام الاعتراف المزعوم لأحد الرجال الذين تم القبض عليهم فيما يتعلق بالهجوم على قاعة للحفلات الموسيقية بمدينة كروكوس.

وفي مقطع الفيديو القصير، يظهر رجل مغطى بالدماء ورأسه مغطى بالضمادات ويتحدث باللغة الروسية المتقطعة. يذكر اسمه ويقول إن عمره 30 عامًا.

يسأله المحقق عن مكان تسليم الأسلحة المستخدمة في الهجوم، سواء بالقرب من موسكو أو بالقرب من مكان الحادث. فيجيب: "لا أعرف المدينة، اسأل أصدقائي، فهم يعرفون".

ونشرت وكالة الإعلام الروسية أيضًا صورًا لثلاثة من المهاجمين المزعومين بعد اعتقالهم، وهي صور تتطابق مع مقاطع الفيديو التي تم نشرها على قنوات غير رسمية في وقت سابق من السبت، التي تظهر الرجال الذين تم القبض عليهم في منطقة بريانسك. ولم يتم نشر أي صورة أو مقطع فيديو للمهاجم المزعوم الرابع على وسائل الإعلام الحكومية الروسية.

وقالت وكالة ريا نوفوستي إن المهاجمين المزعومين جميعهم يتحدثون الروسية "بشكل سيئ للغاية"، وأن أحد الرجال يتحدث "باللغة الطاجيكية من خلال مترجم".

وأضافت أن أحد الرجال قال إنه تلقى وعدًا من شخص لم يذكر اسمه أطلق على نفسه اسم "مساعد الداعية" بنصف مليون روبل (حوالي 5000 دولار) لتنفيذ الهجوم. وقدم في وقت لاحق رقمًا مختلفا.

وأفادت وكالة ريا نوفوستي أن أحد المهاجمين المزعومين ذكر أنه عاد إلى روسيا من تركيا في وقت سابق من هذا الشهر. وكان الرجال يعيشون معًا في نزل في شمال موسكو، والتقى اثنان منهم فقط "منذ 10 إلى 12 يومًا"، وفقًا لوكالة الإعلام الروسية. وتم شراء السيارة التي قادوها إلى قاعة مدينة كروكوس ثم استخدموها للهروب من خلال اتصالات عائلية، حسبما ذكرت الوكالة.

وفقًا للوكالة: "لا تظهر صورة متماسكة من أطراف الاستجواب. وليس من الواضح تمامًا ما الذي يربط هؤلاء الأشخاص بالضبط، وما هي الدوافع التي استرشدوا بها، لتنظيم واحدة من أكثر الهجمات الإرهابية دموية في تاريخ روسيا".

لا تستطيع شبكة CNN التحقق بشكل مستقل من صحة تقرير وكالة ريا نوفوستي أو التصريحات التي أدلى بها المهاجم المزعوم، التي ربما تم الإدلاء بها تحت الإكراه.