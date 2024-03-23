أول تصريح من أوكرانيا بشأن حادث إطلاق النار في موسكو

(CNN)-- قال مستشار الرئيس الأوكراني ميخايلو بودولياك، الجمعة، إن بلاده "لا علاقة لها بإطلاق النار والانفجارات" في قاعة للحفلات الموسيقية بمدينة كروكوس في منطقة موسكو.

وتابع بودولياك، عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "من المؤكد أن أوكرانيا لا علاقة لها وهذا غير منطقي على الإطلاق، فأوكرانيا تقاتل ضد الجيش الروسي منذ أكثر من عامين، وكل شيء في هذه الحرب لن يتم حسمه إلا في ساحة المعركة من خلال الأسلحة والقرارات".

وتابع: "الهجمات الإرهابية لا تحل أي مشاكل، وأوكرانيا لم تلجأ أبدا إلى استخدام الأساليب الإرهابية، إنها دائما لا معنى لها، وعلى النقيض من روسيا نفسها، التي تستخدم الهجمات الإرهابية في الحرب الحالية ضد أوكرانيا".

وأطلق مسلحون النار، في وقت سابق من الجمعة، داخل قاعة للحفلات الموسيقية في منطقة موسكو، بحسب وكالتي الأنباء الرسميتين الروسيتين "تاس" و"ريا نوفوستي".

وقُتل ما لا يقل عن 40 شخصا وأصيب أكثر من 100 آخرين، وفقا للمعلومات الأولية الصادرة عن جهاز الأمن الفيدرالي، حسبما ذكرت "تاس"، فيما قالت قناة روسيا 24 إن سقف مبنى مجلس مدينة كروكوس انهار جزئيا.

وذكرت "ريا نوفوستي" عن مراسلها في مكان الحادث أن "أشخاصا يرتدون ملابس مموهة اقتحموا الطابق الأرضي من القاعة وفتحوا النار".

وأضافت أن الرجال "ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران" في قاعة الحفلات الموسيقية.

ووصف عمدة موسكو سيرغي سوبيانين الحادث بأنه "مأساة مروعة"، وقال سوبيانين، في بيان: "لقد أصدرت أوامري بتقديم كل المساعدة اللازمة لكل من عانى خلال الحادث".