"من الجيد أن الروس لم يتدخلوا وإلا زاد الأمر سوءا".. محللة دولية تذكّر برد روسيا على هجمات سابقة

(CNN)-- أطلع ألكسندر بورتنيكوف رئيس جهاز الأمن الروسي (FSB)، الرئيس فلاديمير بوتين، على آخر التطورات بهجوم مجمع كروكوس بالقرب من موسكو، الجمعة، وأنه تم اعتقال 11 شخصًا وفقًا لوسائل الإعلام الرسمية الروسية.

وأفاد الكرملين أن من بين المعتقلين "جميع الإرهابيين الأربعة المتورطين بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي في كروكوس"، وفقًا لوكالة تاس ووسائل الإعلام الحكومية الأخرى.

قالت لجنة التحقيق الروسية إن عدد قتلى الهجوم على مجمع مدينة كروكوس ارتفع إلى 93، وفي وقت سابق السبت، قال حاكم منطقة موسكو، أندريه فوروبيوف، إنه لا يزال هناك 115 مصابا، بينهم خمسة أطفال، في مستشفيات موسكو ومنطقة موسكو.

وكان تنظيم داعش قد أعلن مسؤوليته عن هجوم على مجمع كروكوس بعد أن اقتحم مهاجمون المكان بالبنادق والعبوات الحارقة.

ويذكر أن هذا الهجوم الإرهابي الأكثر دموية على موسكو منذ عقود، وجاء بعد أقل من أسبوع من فوز الرئيس فلاديمير بوتين في الانتخابات بأغلبية ساحقة لتأمين فترة ولاية أخرى، مما شدد قبضته على البلاد التي يحكمها منذ مطلع العام 2016.