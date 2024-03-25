فرنسا تتخذ إجراء جديدا بشأن التأهب ضد الإرهاب بعد هجوم موسكو

(CNN) -- رفعت فرنسا حالة التأهب المتعلقة بالإرهاب إلى أعلى مستوى الأحد، بعد أن أعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن هجوم قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو الذي أسفر عن مقتل 137 شخصًا على الأقل الجمعة.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي، غابرييل أتال في منشور على "إكس"، الأحد: "بالنظر إلى إعلان الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن الهجوم والتهديدات التي تهدد بلدنا قررنا رفع وضعية (فيجي بيرت) إلى أعلى مستوى".

وجاء قرار فرنسا برفع حالة التأهب ضد الإرهاب بعد اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي الفرنسي مساء الأحد مع الرئيس ماكرون، بحسب أتال.

واتُهم المشتبه بهم الأربعة في الهجوم على "قاعة كروكس سيتي" بارتكاب عمل إرهابي، وفقًا للمحاكم ذات الاختصاص العام في مدينة موسكو.