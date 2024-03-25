هجوم موسكو.. توجيه اتهامات لـ4 من المشتبه بهم وهذه عقوبتهم المتوقعة

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هجوم موسكو.. توجيه اتهام بحق 4 من المشتبه بهم وهذه عقوبتهم المتوقعة
Credit: TATYANA MAKEYEVA/AFP via Getty Images)

(CNN) – اتُهم المشتبه بهم الأربعة في الهجوم على "قاعة  كروكس سيتي" بارتكاب عمل إرهابي، وفقًا للمحاكم ذات الاختصاص العام في مدينة موسكو.

وتم توجيه اتهام لداليردغون ميرزوييف، وسيدكرامي راشاباليزودا، وشمس الدين فريدوني، ومحمدسوبير فايزوف، بارتكاب جريمة بموجب الجزء 3، البند "b" من المادة 205 من القانون الجنائي الروسي (عمل إرهابي)، وفقًا للمحاكم.

وينص القانون الجنائي الروسي على أن الشخص الذي يرتكب جريمة بموجب الجزء 3، البند "b" من المادة 205، يعاقب بالسجن مدى الحياة. 

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تفاصيل حادث إطلاق النار داخل قاعة للحفلات الموسيقية بمنطقة موسكو

وأطلق مسلحون النار، الجمعة، داخل قاعة للحفلات الموسيقية في منطقة موسكو، بحسب وكالتي الأنباء الرسميتين الروسيتين "تاس" و"ريا نوفوستي".

وقُتل 133 شخصا وأصيب أكثر من 120 آخرين، وفقا لحصيلة غير نهائية أعلنتها لجنة التحقيق. 

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