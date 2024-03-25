بوتين يعلن هوية منفذي هجوم موسكو

(CNN)-- قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، إن الهجوم على قاعة الحفلات الموسيقية في موسكو، الذي حدث يوم الجمعة، نفذه "إسلاميون متشددون".

وأضاف بوتين: "نحن نعلم أن الجريمة ارتكبها إسلاميون متشددون، الذين ظل العالم الإسلامي نفسه يحارب أيديولوجيتهم منذ قرون".

وتابع: "نرى أيضا أن الولايات المتحدة تحاول عبر مختلف القنوات إقناع الجميع، وفقا لبياناتهم الاستخباراتية، أنه من المفترض أنه لا يوجد أي دور لكييف في هجوم موسكو الإرهابي، وأن الهجوم الإرهابي الدموي نفذه أعضاء في تنظيم (داعش) المحظور في روسيا".