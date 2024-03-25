في خطوة غير عادية، قرر البابا عدم إلقاء تأملاته التي كان من المتوقع أن يلقيها خلال القداس المهم في الفاتيكان، والذي يمثل بداية الأسبوع المقدس - وهو الأكثر قدسية في تقويم الكنيسة.

وعلى الرغم من أن البابا لم يقرأ عظته، إلا أنه ألقى صلاة التبشير الملائكي في نهاية القداس. وقد أدان مسبقًا الهجوم الإرهابي في موسكو ووصفه بأنه "وحشي".

وأكد البابا صلواته وقربه من الضحايا، قائلًا: "أصلي من أجل ضحايا الهجوم الإرهابي الوحشي الذي تم ارتكابه في موسكو. فليقبل الرب نفوسهم بسلام ويطمئن أحباءهم. وليغير قلوب أولئك الذين يخططون وينظمون هذه الأعمال اللاإنسانية التي تسيء إلى الرب الذي أمر بعدم القتل".