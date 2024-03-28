روسيا تدعي أن منفذي "هجوم موسكو" مدعومون من أوكرانيا دون مشاركة أدلة

(CNN) -- ادعى المحققون الروس الخميس أنهم رأوا "دليلا" على أن أوكرانيا مولت الإرهابيين الذين نفذوا إطلاق نار جماعي بالقرب من موسكو الأسبوع الماضي، بما في ذلك عن طريق معاملات العملات الرقمية.

وأدلت المتحدثة باسم لجنة التحقيق الروسية، سفتلانا بيترينكو، بالادعاء في بيان مصور بعد اجتماع عملياتي، لكنها لم تشارك أيا مما يسمى بالأدلة.

وقالت بيترينكو: "النتائج الأولية للتحقيق تؤكد تماما طبيعة الأعمال المخطط لها من جانب الإرهابيين، والإعداد الدقيق والدعم المالي من منفذي الجريمة".

وأضافت المتحدثة: "نتيجة للعمل مع المعتقلين الإرهابيين، ودراسة الأجهزة التقنية التي تم الاستيلاء عليها منهم، وتحليل المعلومات حول المعاملات المالية، تم الحصول على أدلة على صلتهم بالقوميين الأوكرانيين".

وأردفت: "أكد التحقيق وجود بيانات تفيد بأن مرتكبي الهجوم الإرهابي تلقوا مبالغ كبيرة من المال والعملات المشفرة من أوكرانيا، والتي استخدمت في التحضير للجريمة".

ونفت أوكرانيا بشدة تورطها في حادث إطلاق النار الجماعي الذي وقع الجمعة والذي أعلن تنظيم داعش الإرهابي مسؤوليته عنه.

وأضافت بيترينكو أن مشتبهاً آخر بالهجوم قد اعتقل، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمعتقلين إلى 12 شخصاً، من بينهم ثمانية تم تقديمهم للمحكمة حتى الآن.

وقالت إن "لجنة التحقيق ستطلب من المحكمة اختيار إجراء وقائي على شكل احتجاز فيما يتعلق به".