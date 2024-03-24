روسيا "خرقت المجال الجوي البولندي".. آخر التطورات بعد هجوم موسكو

(CNN)-- قالت قيادة العمليات بالقوات المسلحة البولندية، الأحد، إن روسيا انتهكت المجال الجوي البولندي في وقت مبكر بإطلاق صاروخ كروز على أهداف في غرب أوكرانيا.

وقالت قيادة العمليات في منشور على منصة أكس (تويتر سابقا): "في 24 مارس الساعة 4:23 صباحًا، حدث انتهاك للمجال الجوي البولندي بواسطة أحد صواريخ كروز التي أطلقها الطيران بعيد المدى للاتحاد الروسي الليلة.. طار الجسم إلى المجال [الجوي] البولندي بالقرب من قرية أوسيردو (محافظة لوبلين) وقضى فيه 39 ثانية.. لقد رصدته أنظمة الرادار العسكرية طوال رحلته".

وبأحدث الأرقام، أدى هجوم ليلة الجمعة في قاعة مدينة كروكوس، وهو مجمع شهير للحفلات الموسيقية بالقرب من موسكو، إلى مقتل أكثر من 130 شخصًا وإصابة عدد أكبر بعد أن اقتحم مهاجمون المكان بالبنادق والعبوات الحارقة، في حين أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم دون تقديم أدلة.

وذكرت وكالة تاس الإعلامية الرسمية في روسيا، السبت، أن أربعة من المشتبه بهم المتورطين في الهجوم اعتقلوا في منطقة بريانسك ونقلوا إلى موسكو، حيث هم الآن في عهدة لجنة التحقيق الروسية.

وبحسب وزارة الداخلية الروسية، فإن "جميع الإرهابيين المحتجزين في منطقة بريانسك هم مواطنون أجانب"، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الروسية، ونشرت وكالة ريا نوفوستي على تلغرام الاعتراف المزعوم لأحد الرجال المعتقلين، ولا تستطيع CNN التحقق بشكل مستقل من تقرير وكالة RIA Novosti أو التصريحات التي أدلى بها المهاجم المزعوم، والتي ربما تم الإدلاء بها تحت الإكراه.

من جهته قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إن الرئيس الروسي "البائس" فلاديمير بوتين انتظر طوال الليل قبل أن يخاطب الروس علنًا، ثم اتهم أوكرانيا بالوقوف وراء الهجوم الإرهابي.