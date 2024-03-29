توجيه اتهام لشخص تاسع مرتبط بهجوم موسكو.. وهذه العقوبة التي سيواجهها

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توجيه اتهام لشخص تاسع مرتبط بهجوم موسكو.. وهذه العقوبة التي سيواجهها
Credit: y NATALIA KOLESNIKOVA/AFP via Getty Images

(CNN) – تم توجيه اتهام لشخص تاسع مرتبط بالهجوم الذي وقع في مسرح بالعاصمة الروسية، موسكو، الجمعة، حسبما ذكرت السلطات الروسية. 

وُوجهت تهمة تتعلق بالإرهاب لنصرماد لطفلوي، الذي ينحدر من أصول طاجيكية سيواجه على إثرها حكما بالسجن مدى الحياة، وفقا لبيان صادر عن محاكم موسكو. 

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وقالت السلطات الروسية إنها اعتقلت 11 شخصا مرتبطين بهجوم "Crocus City" بمن فيهم 4 "متورطين بشكل مباشر" بتنفيذ الهجوم. 

وقُتل 143 شخصا وأُصيب 382 آخرين على الأقل في الهجوم، وفقا لآخر الأرقام الصادرة عن السلطات الروسية. 

لكن حصيلة القتلى قد تكون أكبر، إذ قال المحققون الروس إنهم تلقوا أكثر من 100 بلاغ حول أشخاص مفقودين. 

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