فيديو البابا فرانسيس يغسل أقدام سيدات فقط ويكسر تقاليد طقوس سنوية

طفل يندفع راكضًا نحو البابا فرانسيس على المنصة خلال قداس.. شاهد ما حدث

(CNN)-- غسل بابا الفاتيكان، فرنسيس، أقدام 12 امرأة في أحد سجون روما، الخميس، خلال مراسم عن روح التواضع، وهذه هي المرة الأولى التي يغسل فيها البابا أقدام النساء فقط خلال الطقوس السنوية الخاصة.

وقاد البابا البالغ من العمر 87 عامًا، والذي يعاني من صعوبات صحية وصعوبات في الحركة مؤخرًا، الحفل في سجن ريبيبيا في روما، حيث غسل أقدام كل امرأة من كرسيه المتحرك، وكانت العديد منهن يبكين أثناء قيامه بذلك.

وتقام طقوس غسل الأقدام يوم الخميس الذي يسبق عيد الفصح وتسعى إلى تقليد غسل المسيح لأقدام تلاميذه في الليلة التي سبقت وفاته.

ومنذ انتخابه، أخرج البابا هذا الاحتفال إلى خارج أراضي الفاتيكان واحتفل به بغسل أقدام السجناء واللاجئين والمعاقين، وعلى مر السنين، غسل فرانسيس أقدام النساء والمسلمين.

وقال مؤرخ ومؤلف الكنيسة البارز، مايكل والش بالإضافة إلى الأب أنتوني راف، الخبير بشؤون الطقوس لشبكة CNN إنهما يعتقدان أن هذه هي المرة الأولى التي يغسل فيها البابا أقدام النساء حصريًا خلال هذه المراسم.