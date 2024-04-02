أتلانتا، الولايات المتحدة (CNN)-- قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي جو بايدن أجرى محادثة "صريحة" مع الزعيم الصيني شي جين بينغ، صباح الثلاثاء، تحدث خلالها عن تايوان وحرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي، وأثار مخاوف الولايات المتحدة بشأن دعم بكين للقاعدة الصناعية الدفاعية الروسية، فضلاً عن الممارسات التجارية "غير العادلة".

وجاء في بيان للبيت الأبيض أن "الزعيمين رحبا بالجهود المستمرة للحفاظ على قنوات اتصال مفتوحة وإدارة العلاقة بشكل مسؤول من خلال دبلوماسية رفيعة المستوى ومشاورات على مستوى العمل في الأسابيع والأشهر المقبلة، بما في ذلك خلال الزيارات المقبلة" لوزيرة الخزانة جانيت يلين ووزير الخارجية أنتوني بلينكن.

وشدّد الرئيس الأمريكي على التزام الولايات المتحدة الدائم "بإخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية بالكامل. كما أثار الرئيس بايدن المخاوف المستمرة بشأن السياسات التجارية غير العادلة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية والممارسات الاقتصادية غير السوقية، والتي تضر بالعمال والأسر الأمريكية. وشدد الرئيس على أن الولايات المتحدة ستواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام التكنولوجيات الأمريكية المتقدمة لتقويض أمننا القومي، دون تقييد التجارة والاستثمار بشكل غير مبرر"، حسب بيان البيت الأبيض.

يعد الاتصال الهاتفي ما بين الرئيسين الأمريكي والصيني منذ قمتهما التاريخية الشخصية في نوفمبر/تشرين الثاني، والأحدث في الجهود المستمرة التي يبذلها المسؤولون الأمريكيون والصينيون لنزع فتيل التوترات بين القوتين العظميين.

وقال مسؤول أمريكي إن مكالمة بايدن وشي جين بينغ استمرت حوالي 90 دقيقة.