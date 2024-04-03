بلينكن يسافر بالسيارة من باريس إلى بروكسل بسبب عطل في طائرته.. فما طرازها؟

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بلينكن يسافر بالسيارة من باريس إلى بروكسل بسبب عطل في طائرته.. فما طرازها؟
Credit: BENOIT TESSIER/POOL/AFP via Getty Images)

(CNN) -- سافر وزير الخارجية أنتوني بلينكن والوفد الأمريكي من باريس إلى بروكسل بالسيارة، الأربعاء، لحضور اجتماع وزراء خارجية الناتو بسبب مشكلة ميكانيكية في طائرته، وفقًا لما ذكره الصحفيون الذين يرافقون كبير الدبلوماسيين الأمريكيين.

وكانت الطائرة التي واجهت هذه المشكلة من طائرات شركة "بوينغ" وهي طائرة "Air Force C-40" من طراز الـ"737". 

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وهذه هي المرة الثانية هذا العام التي يواجه فيها بلينكن مشكلة مع طائرة بوينغ أثناء السفر.

وفي يناير/كانون الثاني، عندما كان بلينكن على وشك العودة من سويسرا، تعرضت طائرته التي كانت من نفس الطراز لما قيل للصحافة المسافرة إنه فشل خطير مرتبط بتسرب الأكسجين.

ويسافر بلينكن عادة بطائرات من أسطول "Air Force". 

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