بلينكن يدين هجوم موسكو ويرسل تعازيه لأسر الضحايا

لحظات هجوم مسلح داخل قاعة موسيقية في موسكو.. إليكم ما نعرفه حتى الآن

(CNN)-- قال وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، في بيان السبت، إن الولايات المتحدة "تدين بشدة" إطلاق النار في حفل موسيقي بموسكو، الذي خلف أكثر من 130 قتيلاً.

وقال بلينكن في بيان: "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الإرهابي المميت الذي وقع أمس في موسكو. نرسل تعازينا العميقة لأسر وأحباء القتلى وجميع المتضررين من هذه الجريمة البشعة. نحن ندين الإرهاب بجميع أشكاله ونتضامن مع شعب روسيا في حزنه على الخسائر في الأرواح الناجمة عن هذا الحدث المروع".

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم لكنه لم يقدم أدلة تدعم ادعائه.

ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الهجوم بأنه "عمل إرهابي همجي"، ووجه أصابع الاتهام إلى أوكرانيا.